El PP vuelve a cargar contra Puente por el Campus de la Justicia: “No tiene parcela, proyecto, presupuesto ni financiación”

Año nuevo, vida nueva. O no. El Grupo Municipal Popular ha presentado, en la mañana de este lunes, 9 de enero, las dos mociones que llevará al pleno municipal de este viernes, 13 de enero, con el Campus de la Justicia como protagonista.

La portavoz del grupo, Irene Núñez, que ha hablado por primera vez tras la renuncia de Pilar del Olmo como presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, ha presentado en rueda de prensa y ante los medios de comunicación las dos mociones que llevarán a la sesión plenaria del mes de enero.

En la primera de ellas han pedido un compromiso real y efectivo del Equipo de Gobierno local y del Gobierno de España con el Campus de la Justicia, después de que el pasado 20 de diciembre se firmara en la Casa Consistorial entre el Ministerio de Justicia y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, el protocolo de compromiso de cesión de las parcelas y la construcción del inmueble.

“Con esta moción pedimos un compromiso real y efectivo. Que no nos sigan tomando el pelo. El alcalde y el Equipo de Gobierno han informado, a base de exclusivas, los avances en el Campus de la Justicia pero a día de hoy no hay avances concluyentes. Hoy, el Campus de la Justicia no tiene parcela, proyecto, presupuesto ni financiación. Esa es la realidad”, ha asegurado Irene Núñez.

La moción se compone de varias partes. En la primera instan al alcalde a que de forma inmediata las negociaciones con el Ministerio de Justicia para que se comprometan a la redacción de un convenio para que exista un compromiso de ejecución del proyecto en un plazo de tres años, y el presupuesto efectivo para la realización de la Ciudad de la Justicia.

En el segundo punto que se reúna, de manera inmediata con los representantes de los sectores afectados del ámbito judicial para ofrecer explicaciones sobre la situación actual del proyecto.

También solicitan una comisión para que controle el proyecto e instan al alcalde de la ciudad para que de forma inmediata solicite al Ministerio de Justicia la tramitación de un expediente de modificación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado por valor de 3.000.000 millones para la licitación en el año 2023 del proyecto y la dirección de obra de la Ciudad de la Justicia.

Moción para la adopción de medidas para prevenir y reducir la violencia de género

La segunda de las mociones se dirige a una de las principales lacras de nuestra sociedad como es la violencia de género. En las últimas horas se han conocido tres casos más tras un diciembre que ha sido trágico en esta materia.

Irene Núñez ha asegurado que el Grupo Municipal Popular va a instar al Equipo de Gobierno a que convoque este mismo mes el Consejo Municipal de las Mujeres, al objeto de estudiar y proponer las mejoras oportunas a incluir en el VI Plan Municipal Integral de Igualdad y Contra la Violencia de Género.

También, instará a iniciar las acciones necesarias para realizar la modificación presupuestaria para incrementar en los presupuestos de 2023 las partidas dirigidas a sensibilizar en materia de violencia de género y a financiar los programas de atención a las víctimas de violencia de género un 100%.

Con esta moción pedirán al Equipo de Gobierno a que solicite al Gobierno de España el incremento del número de agentes específicos en la lucha contra la violencia de género en Valladolid hasta alcanzar el nivel existente en el año 2020.

Por último, van a pedir que se ponga a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género una casa de acogida como las existentes en otras ciudades del entorno.

