Dimite el presidente de Vox en Valladolid, Javier García Bartolomé

El presidente provincial de Vox en Valladolid, Javier García Bartolomé, ha presentado su dimisión tras conocerse que no será el candidato de la formación a la Alcaldía de Valladolid las próximas elecciones municipales de 2023. García Bartolomé, que es el único concejal de Vox en el consistorio vallisoletano, ha enviado una carta a sus compañeros de partido explicando que ha tomado la decisión por “coherencia” al no contar con la confianza del Comité Ejecutivo Nacional para liderar la candidatura, tal y como había propuesto el comité provincial que él mismo lideraba. Por ello, ha presentado a Santiago Abascal su dimisión de sus cargos orgánicos, aunque no de su cargo como concejal en el Ayuntamiento de Valladolid.

El pasado 22 de diciembre Vox hacía pública su elección de candidata para el Ayuntamiento de Valladolid: la jueza Irene Carvajal Crusat, licenciada en Derecho por la Uva y, aunque sin trayectoria política, simpatizante y colaboradora de la formación.

