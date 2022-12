El alcalde de Valladolid tira de ironía y cita al PP en la polémica por el vídeo navideño de la Junta

Las luces de Navidad han encendido la enésima polémica entre Óscar Puente y la Junta de Castilla y León. Todo después de que el primer edil se mostrara este martes, 13 de diciembre, muy enfadado después de que la Junta de Castilla y León usara “sin permiso” imágenes de la ciudad para promocionar el turismo de la Comunidad en un elemento audiovisual que está sufragado por el Ayuntamiento de Valladolid.

El primer edil del consistorio vallisoletano ha afirmado que “no he hablado de reclamación” sino de “componentes legales” y ha añadido, con ironía, que “estamos encantados de que la gente de Castilla y León presuma en toda España de Valladolid”.

Además, ha asegurado que es un poco “contrasentido” que “mientras que el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid se queja de las luces, el PP autonómico las utilice para promocionar la región” acabando con un “nos parece estupendo”.

El regidor ha explicado que “no habrían tenido inconveniente en haber cedido las imágenes” en caso de que “se las hubieran solicitado formalmente” y ha explicado que “no les preocupa tanto por ellos sino por la empresa a la que se encargó el vídeo”.

“Por lo que me han explicado tendría que haber figurado en el logo del vídeo, el autor y no ha sucedido. Vamos a verlo. No tenemos ninguna idea de meternos en reclamaciones. Queremos estudiar el asunto desde el punto de vista legal porque la contratación de esas imágenes la hizo y sufragó el ayuntamiento de Valladolid”, ha finalizado Puente.

El alcalde se queda con lo positivo y añade que a la ciudadanía le gusta el iluminado que este año presenta la ciudad.

