El vallisoletano que innova en el mundo de las agencias de viajes

Amante de los viajes, como no podía ser de otra manera. Del flamenco, del cine y de la cocina. Así es Santos García Sánchez, un hombre de 48 años nacido en Villarrobledo (Castilla-La Mancha. Albacete) pero que se considera vallisoletano de adopción y que innova, con buenos resultados, en el mundo de las agencias de viajes.

“Allá por donde voy hago gala de los Ribera, Rueda y Cigales. Además, con la comida tengo una máxima: no como lechazo fuera de Valladolid. Quizás sea una tontería, pero yo lo hago por devoción, porque me considero vallisoletano. También recuerdo la niebla y el invierno. Me gusta disfrutarlos cuando voy de visita, pero reconozco que, en el día a día, mi cuerpo se ha hecho más al agradable tiempo de Alicante”, confiesa nuestro entrevistado.

Desde tierras levantinas pilota, junto a otro socio, el Grupo Nego que nació en el año 2003. La central de una red de agencias de viajes independientes en España a las que les ofrecen servicios y herramientas para competir al más alto nivel con otras de cualquier red y proporcionar al usuario “el viaje de sus sueños”, lo que reclama. La compañía ha conseguido superar la complicada crisis para el sector por culpa del maldito coronavirus y mira ahora al futuro con optimismo.

De Villarrobledo a Alicante pasando por Valladolid

Santos García Sánchez nació en Villarrobledo en el año 1974. Siendo muy pequeño, por la profesión de Santos García Catalán, su padre, que era por aquel entonces periodista y director de emisoras de radio, salió del pueblo manchego para pasar por diferentes ciudades y recalar en 1987 en Valladolid. Santos padre, por cierto, sigue con sus reportajes y crónicas taurinas de las que pueden disfrutar leyendo en EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Considero a Valladolid mi ciudad de adopción. Hace 30 años era un joven vallisoletano con muchas inquietudes. Hacía mis pinitos en medios de comunicación como colaborador y disfrutaba mucho del Valladolid musical y cultural. Mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad situada en la calle Santiago. Tengo un grato recuerdo de la familia Iglesias y fue muy divertido comenzar allí mi carrera profesional. Me fascinaba la creatividad de una agencia de publicidad de los años 90”, explica nuestro entrevistado.

Tras esto se marchó, en el año 1996, hasta Melilla para hacer el servicio militar. A su regreso comenzó a trabajar en una aseguradora en Palencia. Se desplazaba a diario hasta que consiguió una casa. Eso sí, cada fin de semana volvía a la ciudad del Pisuerga para disfrutar de su familia y de sus amigos.

En el 2000 se trasladó a vivir a Alicante para arrancar su labor en el apasionante mundo del turismo, dentro de un pequeño tour operador de viajes de larga distancia que se llamaba ‘Imágenes’. “Alicante me acogió fenomenalmente. Disfruto mucho de esta ciudad donde vivo muy feliz junto a mi familia, pero guardo un cariño especial a Valladolid y siempre la tengo presente. Cuando me preguntan de dónde soy, a pesar de no haber nacido en Pucela, siempre digo que soy de Valladolid”, afirma nuestro protagonista.

Santos García de viaje

El valor de Grupo Nego

Nego se gestó en el año 2003, a raíz del atentado de las Torres Gemelas del 2001, cuando la industria del viaje de larga distancia estaba en crisis y propinó un duro golpe a la mayorista, que se vio ante la necesidad de pivotar y de crear un nuevo modelo de negocio.

Sus antiguos jefes le pidieron hacer una joint venture con otro tour operador de Alicante para unir fuerzas. “El propietario de Producto Propio PADVI (ese otro tour operador) era Salvador Bellver, mi actual socio. Nos conocimos con el objetivo de fusionar las dos mayoristas y al final congeniamos de tal manera que creamos el proyecto de Nego y nos propusimos ponerlo en marcha”, explica.

Con la estructura de la antigua mayorista se inventaron un modelo de negocio que era muy innovador para el sector de la distribución de viajes. Y es que Grupo Nego es la central de una red de agencias de viajes independientes en España a las que ofrecen servicios y herramientas para que puedan competir al más alto nivel con las agencias de cualquier gran red.

Las agencias de viajes asociadas reciben servicios de negociación y compras con todo tipo de proveedores como compañías aéreas, mayoristas, cruceristas o tour operadores, aprovechando el volumen de ventas en conjunto que ronda los 400 millones de euros, lo que les permite realizar campañas y acciones de marketing donde los proveedores consideran a las agencias asociadas a Nego actores principales en la distribución del viaje en España.

Santos García Sánchez explica que “les facilitamos además recursos para la confección de paquetes de viajes exclusivos y muy profesionales y les dotamos de las herramientas tecnológicas de back office más avanzadas para que su trabajo diario sea mucho más eficiente. En nuestro sector, a una empresa como la nuestra se le denomina Grupo de Gestión”.

Santos García con la bandera de Grupo Nego

Creciendo desde 2003 con permiso del coronavirus

En 2003 arrancó el proyecto con un total de 12 agencias asociadas. Un modelo disruptivo que ha cambiado la forma de trabajar en las agencias de viajes independientes y que ha provocado que a lo largo de estos años esta red dependa menos de los grandes tour operadores. Cada agencia genera su propio producto diferenciador y generan sus nichos de mercado.

Todo esto les ha hecho poder competir de una forma mucho más cómoda orientándose con una estrategia de servicio y calidad. Ahora trabajan para algo más de 400 puntos de venta en España y el perfil medio es el de una agencia de viajes cuya venta principal tiene un alto componente vacacional de media y larga distancia y que en su propuesta de valor incluye la profesionalización, el viaje a medida y elementos diferenciales en su producto ofreciendo un servicio personalizado a sus clientes.

El coronavirus golpeó a Grupo Nego. Sin embargo, como asegura nuestro entrevistado, han conseguido “resistir gracias al musculo financiero que teníamos y a las ayudas de las administraciones”. El objetivo pasaba por llegar al final de la crisis “con nuestro equipo de la central intacto y hemos podido superarla sin despedir a nadie”, añade.

Tras la pandemia tuvieron varios arreones “efímeros”. En verano de 2021 vendieron un porcentaje “ínfimo” en comparación con el normal en el sector. En otoño/invierno de 2021 “todo se paralizó por la variante Ómicron”. La recuperación del sector comienza en marzo y abril de este 2022. “Como se vaticinaba, el fin de la pandemia ha generado el efecto botella de champán con una tremenda demanda por viajar”, asegura Santos.

El viaje es uno de los conceptos de mayor deseo en la sociedad actual. Muchas de las agencias de Grupo Nego han superado la venta de 2019. Los destinos más demandados han sido Estados Unidos, Caribe, Egipto, Costa Rica, Safaris, Maldivas y, por supuesto, los nacionales como Baleares, Canarias y los hoteles en costa. Todo ello a pesar de que los precios estaban por las nubes”, asegura nuestra protagonista.

El hecho de haber pasado dos años durísimos, encerrados y con movilidad reducida, y que hemos experimentado muchos episodios de altibajos emocionales donde mucha gente ha perdido a seres queridos hace que todos tengamos muchas ganas de volar para llegar a distintos destinos. “Mucha gente ya nos ha pedido el viaje de su vida”, añade el profesional del sector.

Ahora se reclaman experiencias personalizadas y se viaja por tener una determinada afición o por sentido de pertenencia. Los viajes de grupos reducidos, con experiencias exclusivas, son propuestas con mucho éxito entre los viajeros. En esto son especialistas las agencias de Grupo Nego.

Santos García durante una ponenciajpg

Un futuro halagüeño

Santos García ve el futuro con “muchas oportunidades” para el tipo de agencia que representan por “el valor que aportan las independientes y especializadas” en una cultura viajera en España que “cada vez es más sofisticada” y en la que los potenciales viajeros “cada vez acuden con mayor frecuencia a un profesional” para que todo salga de diez.

Ya está más cerca la apertura total de destinos con los que contaban Enel año 2019 y con ello se abre el mundo para crear los viajes más increíbles con los que sueñan todas las personas deseosas de viajar.

El deseo que persiguen es la tranquilidad en el sector, por lo menos unos cuantos años. “Hace unos días, en un foro turístico, el economista Niño Becerra mostraba una diapositiva que decía que los factores que afectan al turismo son todos. Un volcán en Islandia, un terremoto en Japón, un huracán en el Caribe… a esto estábamos acostumbrados y lo solventábamos con profesionalidad. Una pandemia mundial es algo más grave. Nada será igual ya pero vemos el futuro con optimismo”, finaliza Santos.

