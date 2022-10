Eduardo Torres, nuevo responsable de carwow en España.

carwow el comparador de vehículos nuevos líder en el mercado ha anunciado el reciente nombramiento de Eduardo Torres como nuevo country manager de la marca en España.

Con este nombramiento, carwow refuerza su privilegiada posición en nuestro país como partner clave de concesionarios y fabricantes, ya que Eduardo Torres es uno de los ejecutivos que más experiencia tiene dentro de la compañía al formar parte de su equipo desde que empezó a operar en España.

"Es un honor asumir este reto y seguir contribuyendo al crecimiento de carwow en España", afirma Eduardo Torres.

"Nuestro objetivo es continuar con el crecimiento que estamos experimentando este año, manteniendo nuestra posición de liderazgo en el mercado de compra de vehículo nuevo. La creación de contenido va a seguir siendo una prioridad para ayudar a nuestros usuarios a elegir su coche nuevo, y queremos afianzar nuestro compromiso de ayudar a fabricantes y concesionarios a acceder a una demanda informada y cualificada".

Trayectoria de Eduardo Torres

Eduardo es licenciado en Administración de Empresas por la Universitat de Valencia y cuenta con un Master of Science (MSc) in Economics, Business and Marketing Analytics por la Universidad de Rotterdam.

Poco después de graduarse fundó su propia startup, Lowbus, una compañía de alquiler de autobuses que basaba su modelo de negocio en el uso de la tecnología para modernizar la forma en la que las agencias de viajes contratan autobuses.

Lowbus fue uno de los 11 proyectos seleccionados para la octava edición de Lanzadera, la conocida aceleradora de empresas valenciana. Tras su paso por Lanzadera decidió no continuar con su proyecto y a los pocos meses se unió a carwow cuando el proyecto sólo llevaba un año en España. Ha pasado por varias posiciones dentro de carwow hasta ser nombrado máximo responsable del negocio en España.

carwow crece un 22% en el primer semestre de 2022

Eduardo Torres asume su nuevo rol con unas últimas cifras alentadoras. En el primer semestre del año, el comparador de vehículo nuevo creció un 22%, con respecto al mismo periodo del año 2021.

Asimismo, carwow, que cuenta con más de 400 empleados a nivel global, ha superado los 1.200 puntos de venta a nivel nacional, que contribuirán con su objetivo de alcanzar los 300.000 coches vendidos a nivel global durante 2022.

Acerca de carwow

carwow es el principal comparador de coches nuevos, de concesionarios oficiales en España. La compañía cuenta con una potente red de más de 1.200 concesionarios oficiales en toda España que permite mostrar las mejores ofertas.

Con más de 1,5 millones de usuarios en España, carwow permite a los usuarios comparar y elegir el coche que más se adecua a sus necesidades, gracias a su extensa red de concesionarios y contenido editorial. carwow ha revolucionado la compra del vehículo nuevo, con el objetivo de que comprar un coche sea una experiencia fácil y rápida.

