Gema Martín y Rubén Sánchez se coronan en la Media Maratón Ciudad de Valladolid

La salmantina Gema Martín y el vallisoletano Rubén Sánchez se adjudicaron con bastante solvencia y autoridad la XXXIII edición de la Media Maratón Ciudad de Valladolid que congregó a 1.600 corredores, de ellos 1.260 para correr la prueba larga, y el resto en la VIII Legua en una mañana algo fría que se fue calentándose con los ánimos y las fuerzas de los corredores.

No son los dígitos de la edición de 2019, pero están muy cerca y el propio presidente de Atletas Populares, Roberto Coto, se congratulaba de la acogida de esta prueba que “ojalá pueda continuar con estos números en años venideros ya que es un momento de caída de las inscripciones en estas carreras populares”, a la vez que apuntaba que ha habido mucha inscripción de fuera, bastantes de Madrid, y como curiosidad un grupo de portugueses de Braganza, un brasileño, un australiano y dos corredores de Tahití y de Tailandia.

La mañana comenzó con la salida a las 9.55 horas y el pistoletazo del concejal de Deportes, Alberto Bustos, para la carrera corta: la VIII Legua popular. Aquí Francisco Crespo (Giralda Sport) superó con una marca de 18:10 a Miguel Ángel Bocos (Vino de Toro) con 18:18 y a Rodrigo Sánchez de Corriendo por Palencia, 18:27. En féminas, la atleta de Comercial Ulsa, Mª Reyes Gutiérrez fue la primera con un tiempo de 22:15, seguida de Beatriz Carranza, Vinos de Toro, con 22:42, y de Marlene Paez-Friedrichs con 22.50.

La carrera Media Maratón, sin embargo, recuperó muchas de las buenas sensaciones de antes la pandemia. El ganador absoluto, el cigaleño Rubén Sánchez Domínguez, rebajó en casi tres minutos el tiempo del vencedor de la pasada edición. Con un registro de 1:05:40 realizó gran parte de la carrera en solitario una vez vio que le daban las piernas y en el kilómetro cinco decidió destacarse de sus rivales. Corriendo en muchos momentos a 3:05 el kilómetro, el atleta del Vino de Toro, que llegó en un gran momento de forma, alcanzó la línea de meta dos minutos por delante de Javier Alves (Arte Físico) que concluyó con 1:07.42 y de David García Catalina (Vicky Foods Isaac Viciosa) con 1:08:54, el vencedor en 2021.

En categoría femenina, la victoria fue para la salmantina Gema Martín, portando el escudo del club Bilbao Atletismo, con 1:14:22, seguida de la destacadísima policía municipal Emma Pérez con 1:17:33 y de Carmen Viciosa, con 1:17:44, en una de sus primeras, sino la primera vez que la atleta de Vicky Foods se calza las zapatillas en una Media Maratón. La ecuatoriana afincada en Extremadura, María Mercedes Pila Viracocha, primera absoluta las dos últimas ediciones, se tuvo que conformar con la cuarta plaza y la primera en la categoría veteranas más 40, con una marca algo peor a la que acostumbra.

Valladolid volvió a disfrutar con esta carrera popular que ya avanza hacia un posible cambio de recorrido con una sola vuelta que haga más atractiva la cita para los corredores. Todo ello si la propia ciudad lo quiere.

Rubén Sánchez: “Venía muy bien, a por ello, muy fuerte. He hecho mi carrera”

Para el corredor residente en Cigales, Rubén Sánchez, esta era una prueba que tenía marcada en rojo en el calendario. Sobre todo por cómo se encontraba tras las últimas carreras disputadas. “Venía a por ello, muy bien y muy fuerte. He ido a por todas desde el principio viendo que mis rivales no estaban en su mejor forma. Sabía que debía hacerlos sufrir y luego irme en solitario. He hecho mi carrera”, indicó.

Con una dedicatoria especial a la memoria de Jesús Negro y también a su familia, grupo de entrenamiento y entrenador, Sánchez, acostumbrado a distancias más cortas, indicó nada más dejar en el suelo a su hijo pequeño Fabio que “aquí no había corrido nunca. Es mi segunda media, pero hacerlo rodeado de tu familia y en casa da muchos ánimos. Pero como digo lo mejor está por llegar”.

Gema Martín: “Quería sacarme la espina del segundo puesto”

Corriendo por el equipo de Bilbao, la salmantina Gema Martín quería volver a esta carrera para “sacarme la espina” del segundo puesto hace ya algunos años. “Quedé segunda detrás de la olímpica Elena Espeso, quería volver para sacarme la espina y lo he hecho”.

La atleta charra, que ha vivido también en Valladolid mientras trabajaba en Villanubla y guarda un grato recuerdo de la ciudad, se mostraba tremendamente contenta en la línea de meta. Así indicó que “había planteado la carrera de forma completamente distinta a lo que he hecho. Quería ir en el grupo de chicas, pero pronto me vi muy encerrada y sin poder desplegar mi zancada que es bastante amplia. Por ello decidí tirar con todo lo que tenía y así hasta la meta”.

