El TSJCyL suspende el Torneo del Toro de la Vega de Tordesillas: "Comporta sufrimiento y maltrato al toro"

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León accede a la medida cautelar solicitada por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) y acuerda suspender la orden de 5 de julio de 2022 de la Consejería de Medio Ambiente por la que declara su conformidad con la adaptación de las bases del espectáculo taurino del Toro de la Vega que se celebra en Tordesillas y que prohíbe la muerte de las reses de lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León, tal y como decretó la Junta en 2016, y del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Tordesillas, de 3 de mayo, que con carácter definitivo regula el desarrollo del torneo del Toro de la Vega. Así pues, el Toro de la Vega no podrá celebrarse en su modalidad de torneo como estaba previsto para el próximo 13 de septiembre de este 2022, con 50 participantes y la colocacón de divisas a través de arponcillos incrustados en lanzas de casi tres metros de longitud.

Pacma presentó la semana pasada un recurso contencioso administrativo contra la orden de la Junta de Castilla y León por la que se declara la conformidad a la adaptación de las bases del decreto que prohíbe la muerte del toro.

El alto tribunal ordena a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y al Ayuntamiento de Tordesillas que, "bajo la personal y directa responsabilidad del titular de la Consejería y del alcalde, se adopten las medidas necesarias para que se asegure la efectividad de la medida cautelar adoptada".

El TSJCyL destaca que durante más de 5 años han tenido lugar las fiestas de Tordesillas, conforme al decreto de 2016, por lo que considera que con la suspensión "no se ocasiona ningún perjuicio irreparable a las mismas porque se celebren este año como han tenido lugar anteriormente con arreglo al mencionado Decreto-Ley, hasta tanto se resuelva el fondo del asunto".

Según detalla el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, las bases impugnadas permiten el alanceamiento del toro en dos categorías: a pie y a caballo, siendo el número máximo de lanceros que pueden participar 50, cada uno con una divisa. La lanza usada en el torneo no debe tener hoja de metal y está formada por un mástil cilíndrico de 2,80 metros de longitud como máximo. En uno de los extremos va una divisa compuesta por cintas de tela de uno o más colores, sujetas con un punzón o un doble arpón de una longitud máxima de 80 milímetros de los que 30 milímetros como máximo son destinados a elemento punzante, que tendrá una anchura máxima de 16 milímetros. El vencedor es el primer lancero que consigue colocar la divisa en la espalda del toro, en la zona situada entre el morrillo y el brazuelo.

El TSJCyL lo ve claro: "No cabe duda"

Pacma alega el daño irreparable que se ocasiona al toro, la falta de perjuicio al interés público y de tercero y la apariencia de buen derecho de su pretensión; las bases, en su art. 42, establecen que ningún lancero sea de a pie o de a caballo debe arrojar la lanza al toro con la intención de herirle, mermando sus facultades y prohíbe a todos los torneantes arrojar piedras u objetos que puedan dañar al toro, bajo apercibimiento de ser sancionados, "lo que se compagina mal con la posibilidad de arrojar una lanza, que también es un objeto, y con que para ganar se exige que se clave en el toro, lo que comporta herirle". Por tanto, "no cabe duda de que el ser perseguido por 50 lanceros, a pie o a caballo, con lanzas de 2,80 metros de longitud, que tienen un punzón o un doble arpón de 80 milímetros, de los que 30 milímetros son elementos punzantes, comporta un sufrimiento y maltrato al toro que, según la parte recurrente, puede incluso causarle la muerte".

Javier Luna (Pacma): "Estamos muy contentos"

Tras conocerse el auto del TSJCYL, el presidente de Pacma, Javier Luna, ha asegurado a este medio que están “muy contentos por evitar el sufrimiento innecesario del animal al ser alanceado”. Desde el partido animalista inciden en que con la nueva normativa aprobada por el Ayuntamiento de Tordesillas se le somete al animal a un “maltrato continuado y acoso”, con heridas que le podrían causar la muerte.

“Es un éxito de Pacma a nivel legal y jurídico”, apunta el presidente de Pacma, que llevan desde febrero presentando alegaciones y recursos para intentar paralizar el Torneo del Toro de la Vega.

Asimismo, Javier Luna ha confirmado que no estarán este martes 13 de septiembre en Tordesillas tras no obtener la autorización para concentrarse, pero “nos aseguraremos de que esta resolución se cumpla”, subraya. Es más, recuerda al Ayuntamiento de Tordesillas que si se celebrar el festejo “lo van a hacer ilegalmente”.

En relación al archivo de las diligencias preliminares de la Fiscalía de Medio Ambiente al no ver delito en el Toro de la Vega, PACMA considera que “el Gobierno sabía que no lo iban a conseguir y ha sido de cara a la galería”.

Sigue los temas que te interesan