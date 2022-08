El ansiado regreso de las peñas a las fiestas de Valladolid: "Es como Gran Hermano”

Las fiestas de Valladolid regresan con su mejor versión. Las casetas, los conciertos y miles de actividades, serán quienes se encarguen de dar luz a estos días tan mágicos de la ciudad. Pero no solo eso, sino que, tras dos años sin ver desfilar a las peñas y sus curiosas galas, el 2022 permitirá que todos los participantes retomen las céntricas calles para llenarlas de color y diversión.

Un total de 15 colectivos pondrán en marcha las fiestas tan ansiadas de la ciudad. "Tras dos años de parón, los peñistas tenemos muchas ganas de celebrar", asegura Juan Antonio Bermejo, presidente de la Coordinadora de Peñas de Valladolid.

Mahogany, Recreo, Mayores en Marcha, Cuerpo de Bombones, Neverland, Shutton, Bodega Paco, Vinos Merinos, Jumi, Los 7 enanitos, La Despensa, Sweet Dreams, Es lo que Hay, Bar Huracán y El Chupetón son los protagonistas en este 2022.

El sentimiento es compartido por todas las peñas: "Tenemos muchas ganas de divertirnos y pasarlo bien" y es que se notan los dos años que han pasado sin poder vivir los eventos tal y como se conocían hasta ahora. Los programas, por parte de todos los grupos, variados y elaborados. Pensados perfectamente para que todo el mundo disfrute del 2 al 11 de septiembre.

Las peñas de los bares están de vuelta

Los bares vuelven a convertirse en el perfecto refugio de aquellos que solo quieren alargar los días para seguir disfrutando de las actividades. Todos bajo la ironía con sus mejores nombres como es el caso de la peña 'Cuerpo de Bombones' a la que pertenece el presidente de la Coordinadora de Peñas: "Somos los que refrescamos el ambiente, pero con la diferencia de que, en vez de bomberos, somos bombones. Ahora mismo la peña la formamos 27 personas, pero hemos llegado a ser 400".

También hay otras como 'La Despensa' donde aseguran que son "una gran familia". Uno de los dueños del bar, Javier Damián, ha confirmado que actualmente son 45 los inscritos, pero que seguramente haya más, ya que aún hay gente que está fuera. De todos modos, ellos prefieren "no ser demasiados" porque sino "nos acabamos dividendo por grupos y a mí me gusta que seamos todos uno". "Somos un grupo muy unido" y así lo lleva estando desde 1994, cuando la fundaron, hace ya 28 años.

"Al final pertenecer a una peña te lo hace todo más fácil, te quita la pereza porque sino hay días que igual no te animas a salir tanto, de este modo sabes que tienes actividades desde por la mañana hasta la noche", afirma Damián.

En el lado opuesto están las peñas como la de 'Bodega Paco', una muy mítica en la ciudad vallisoletana. El dueño, Miguel Trejo, asegura que algún año han llegado a ser más de 600 personas. Sin embargo, para este solo espera a 400, porque "se me va de las manos". Afirma que "se nota que la gente tiene ganas tras dos años de parada" y anuncia que hay un "programa muy elaborado" de actividades.

Algunos de los eventos más destacados son una macro disco movida en la plaza de Las Delicias y el tradicional desfile de banderas donde agruparán a más de 400 motoristas. Asimismo, a nivel interno tendrán multitud de comidas, juegos y eventos divertidos para todas las edades.

Coordinar a todos "no es complicado" pese a que lo pueda parecer. Lo único que se necesita es un sistema de megafonía "para poder aguantar" y un escenario para poder ver a la gente correctamente. Asimismo, se une al sentimiento común: "Estar dentro de una peña hace que todo sea diferente. Tienes fiesta todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la mañana, sin parar".

Uno de los aspectos que ha valorado positivamente de que sean tantos quienes la componen es que "conoces a mucha gente, de todas las edades" y es una bonita forma de "relacionarte y hacer amistades para el futuro".

Peña Bodega Paco en las fiestas de Valladolid 2019

Desde la peña del bar 'Mahogany', Queco García, asegura que este año hay un gran programa de actividades y que "tras mucho tiempo pidiendo un sitio para las peñas y para los habitantes, en el que siempre hubiera ambiente, lo han logrado con los eventos de Las Moreras".

Queco lleva 25 años formando parte de peñas y ya no se imagina sin ellas: “Estuve dos años sin estar en ninguna, el primero sin más pero ya el segundo noté que me faltaba algo. Al final es una forma de vivir las fiestas como si estuvieras en un pueblo”. A mayores, alega que si no estás en una "es como si vives una semana más de fiesta normal con amigos". La comparativa la tiene clara: "Esto es como Gran Hermano. 10 días conviviendo con gente que no conoces y que luego se vuelven amigos, con los que disfrutar y divertirte".

Algunas novedades de las fiestas

Todo vuelve a lo grande y con enormes novedades. Las carrozas irán decoradas y premiarán a la que tenga un mejor interior. Asimismo, Las Moreras se convertirán en el mejor lugar para los vallisoletanos ya que bajo el título ‘Moreras Mahou Festival’ otorgará a los habitantes y turistas Djs, música en directo, cómicos, juegos infantiles y zona de deportes, entre muchos otros; así lo ha confirmado Bermejo a este medio de comunicación.

Asimismo, como cada año irán a por un nuevo récord Guinness, en este caso, el mayor número de gente pelando un plátano, "haciendo un guiño solidario a La Palma” en el que intentarán “batir el récord con 5.000 personas".

Los grupos participantes son los mismos que otras veces, "sin ninguna baja" y con alguno que entra nuevo. Las ganas se reflejan hasta en la programación: "En 2019 teníamos 47 actividades y este año por ahora llevamos 54, hay tiempo para todo y aún no hemos cerrado el programa".

Respecto a uno de los temas polémicos como el color del pañuelo, afirma desde la Coordinadora de Peñas que "no nos importa" y que lo vital es que "todo el mundo lo lleve atado al cuello ya que eso es símbolo de fiesta".

Finalmente, Juan Antonio Bermejo ha querido recordar a todos, pero con especial hincapié hacía los más jóvenes, que "lo pueden pasar bien sin beber". El lema lo tienen claro: 'Que no te lo cuenten', con un trasfondo en el que intentan recordar a los vallisoletanos que actúen con "cabeza" y que "el alcohol no es necesario para disfrutar".

