En busca de productos únicos: las tiendas más curiosas de Valladolid

El comercio en Valladolid no deja de sorprender. ¿Qué tienen en común la cosmética coreana, las especias asiáticas, los refrescos norteamericanos, los cómics, el cine y las infusiones? Que todos encuentran su espacio en locales de la capital vallisoletana que han apostado por centrar sus ventas en ámbitos muy concretos. Quizá no todo el mundo lo sabe, pero algunos de estos establecimientos albergan auténticas curiosidades dignas de conocer.

Los amantes del cine, de la estética, de la gastronomía o de los productos internacionales no tienen que trasladarse a otras ciudades para encontrar lo que buscan. La zona centro de Valladolid, en diferentes puntos, cuenta con tiendas para todos los gustos y edades, y muchos de sus clientes se convierten en habituales una vez que las conocen.

A los vallisoletanos todavía les gusta el comercio presencial, y estos establecimientos coinciden en que la mayor parte de sus ventas proceden de las tiendas físicas, aunque algunos también venden online. No podría ser de otra manera: poder ver, tocar, degustar u oler no son acciones que se puedan hacer a través de una pantalla. Y nunca es lo mismo entrar en una página web que ver una tienda en vivo, sobre todo cuando se tiene tan solo unos pasos.

Freya Kosmetics: de Corea a Valladolid

Tres amigos con un interés común y muchas ganas de traer a la capital vallisoletana algo de lo que carecía: una tienda específica de cosmética coreana. Así surgió Freya Kosmetics, situada en la plaza de la Rinconada, 12. El médico Gerardo Cobos y las esteticistas Noelia González y Virginia Sanz son los creadores de este original establecimiento que no solo ofrece productos cosméticos, sino que también realiza tratamientos personalizados. La idea, que llevaba en sus cabezas desde el 2018, surgió "porque vimos que había una brecha en la cosmética coreana en Valladolid, y además, estaba en auge", explican. Pero fue en marzo de 2019 cuando materializaron el proyecto, justo un año antes del confinamiento.

Freya Kosmetics ofrece información, tratamientos y asesorías personalizadas, y aunque venden productos de marcas procedentes de otros lugares, su especialidad son las coreanas. Eso sí, no venden nada que sus promotores no hayan probado antes. "Son productos que funcionan, y son muy específicos, para diferentes problemas y para que cada persona se cree su propia rutina, los resultados son buenos y hay muy buena relación calidad-precio", sostienen.

Este tipo de cosméticos son "muy suaves, con ingredientes naturales y sin mezclas, aptos para pieles muy sensibles", señalan. Tal vez por eso llaman la atención de personas de todas las edades, "gente que quiere un bienestar, desde los 15 años hasta señoras que buscan relajarse". A sus clientes "les gusta el trato y la personalización".

Si la cosmética coreana ya es, en sí misma, algo llamativo para los occidentales, la tienda alberga también otras particularidades. Por ejemplo, cuenta con un espejo dermoanalizador capaz de averiguar todo sobre la piel, incluso de qué lado duerme una persona. Por ahora, "el feedback es bueno, la gente nos recomienda y el boca a boca hace mucho en Valladolid", apuntan, si bien es cierto que también venden online y cuentan con clientes de diferentes países de Europa.

Interior de Freya Kosmetics

La Botica de la Madre Tierra: el maravilloso mundo de las especias

Desconocidas, pero muy interesantes para la salud y el paladar. Así son las especias, que encuentran su rincón en Valladolid en La Botica de la Madre Tierra, situada en la calle Platería, 16. La tienda lleva abierta cinco años y medio, y su creadora, Isabel Pajares Aguayo, no era especialmente una enamorada de las especias antes de emprender esta aventura, sino que tal como relata, "me empecé a informar a raíz de poner la tienda, pero el conocimiento sobre especias y condimentos es interminable y hay que estar estudiando continuamente y practicar con diferentes sabores". Ahora, además de regentar el local de la calle platería, también da talleres para introducir las especias.

Sin saber muy bien cómo llegó esta idea a su cabeza, Isabel Pajares reconoce que las especias "tienen un atractivo, pero es un mundo muy abundante, bonito y también desconocido". Contra todo pronóstico, es la gente joven y de mediana edad la que más demanda este tipo de productos, a pesar de que "las especias son antiquísimas y existen antes que los potenciadores de sabor, pero la gente más mayor no se atreve tanto a comprarlas y los jóvenes buscan más y conocen mejor la variedad que hay".

En los últimos años, además, algunas especias se han hecho un hueco en las cocinas de los españoles en general, y de los vallisoletanos en particular. Es el caso de la cúrcuma, "antes no se conocía y ahora es una de las que más se utilizan, quizá por las redes sociales", comenta. En su tienda también se pueden encontrar especias menos famosas, pero igual de antiguas, como el zumaque o la alcaravea. A pesar de los nombres, "no hay ninguna especia rara, otra cosa es que no las conozcamos", manifiesta.

Muchos de sus condimentos proceden de las Islas Molucas, en Indonesia, famosas, precisamente, por las especias. También llegan desde otros países asiáticos como La India o China, y otras desde Egipto. De España y la zona mediterránea proceden condimentos más tradicionales en nuestra cocina, como el laurel, el perejil o el romero.

En La Botica de la Madre Tierra, "se demandan mucho las mezclas de cocinas internacionales, pero también la especia suelta", explica. La misma Isabel elabora estas mezclas. Es habitual en su tienda que la gente repita, pues "les gusta comer con sabor y con salud, porque las especias tienen muchas propiedades", añade. Las personas "desconocen las especias hasta que las empiezan a probar, y una vez que empiezan vuelven por las mismas o por otras".

Interior de La Botica de las Especias

La Tetera: una explosión de infusiones

Desde octubre de 1994, los amantes del té vallisoletanos tienen un establecimiento donde pueden conseguir todo tipo de infusiones: La Tetera. En aquellos años 90, la tienda se ubicaba en la calle López Gómez, pero desde el 2001, se encuentra en la calle Platería, 17. Una de sus creadoras, Ana Sánchez, recuerda que tuvo esta idea junto a su socia cuando "no había nada similar en Valladolid".

Más adelante, además de tés e infusiones, La Tetera fue introduciendo café, molido por las propias dependientas cuando un cliente lo demanda; chocolates, galletas, trufas o la bebida de moda: kombucha. Actualmente, sus clientes pueden pasarse horas en esta tienda descubriendo diferentes tipos de té, pues tiene más de 200 tipos. Algunos de ellos son el oolong, el azul, el amarillo, el blanco o los clásicos té verde y té rojo, así como manzanilla, rooibos e infusiones de frutas.

Si bien es cierto que en verano apetecen más las bebidas refrescantes, La Tetera también da una solución para combatir el calor con esas infusiones de frutas para hacer en frío. "También gusta en verano el té rojo para adelgazar", señala Ana Sánchez. Por ello, el tipo de productos que se venden "depende de la temporada".

Algunos de sus clientes ya son habituales desde hace tiempo, aunque también se deja ver por la tienda algún que otro turista, a los que este local también ofrece diferentes artículos relacionados con el té y el café: teteras, cafeteras, bandejas o tazas. La variedad de estos objetos que hay en esta tienda es para todos los gustos, aunque triunfan las tazas de Astérix y de 'El Principito'.

La Tetera, además, ha recaudado, en cuatro años, 3.500 euros para la lucha contra el cáncer. Y lo ha hecho a través de una iniciativa muy particular: el coste de las bolsas (diez céntimos) es donado a esta causa, y cada vez que un cliente trae su propia bolsa para rellenar, el propio establecimiento dona también diez céntimos.

Interior de La Tetera

American World: comprar en Estados Unidos desde Valladolid

American World lleva seis años ofreciendo a los vallisoletanos todo tipo de productos procedentes de Estados Unidos, sobre todo comestibles y bebidas. Empezó en la calle Regalado y ahora se encuentra en la calle Librería, 11, pero su propietario, Juan Antonio Martínez, abrirá, próximamente, American World Friki en la antigua tienda 'La Pajarita', situada en la calle Fray Luis de León, 17.

La idea surgió después de que Martínez se diera cuenta de que "los productos importados llaman mucho la atención", según explica, tras haberse dedicado al mundo del automóvil previamente, donde la mayoría de las piezas son también importadas. En American World, los vallisoletanos encuentran productos americanos, pero también japoneses, porque "como sucede con lo americano, el precio es mayor pero la calidad es mejor".

En concreto, la tienda ofrece refrescos, cereales, latas de colección, muñecos, camisetas, chapas, Funkos, bebidas, mochis, cervezas, colecciones de Marvel, tazas, el famoso chocolate Willy Wonka, caramelos nerds, etc. Productos, todos ellos, que llaman la atención a personas de todas las edades, "desde padres que van con sus hijos hasta abuelos que van con sus nietos", señala el propietario.

Muy pronto, American World Friki ampliará este proyecto, que se centrará, en esta nueva tienda, en objetos de colección y merchandising.

Interior de American World

El hombre del sombrero: el cine como protagonista

El cine y las series también encuentran su hueco en Valladolid, y más concretamente, en la calle Macías Picavea, 1. Allí, la tienda El Hombre del Sombrero ofrece diferentes artículos relacionados con la industria audiovisual y con producciones de diferentes épocas, algunos descatalogados. El creador de este proyecto, Antonio de Prada, abrió el local hace ya once años, como forma de materializar su afición por el cine y el coleccionismo, "en su momento, no había ninguna tienda parecida", señala. El nombre del establecimiento viene por el gusto personal de Antonio por Indiana Jones.

Al principio, la tienda "empezó con camisetas y objetos de distribuidores", recuerda. Pero ahora vende también artículos "de coleccionistas, de ferias de juguetes antiguos... Intento conseguir piezas únicas o difíciles de encontrar", añade. Y eso es, precisamente, lo que marca la diferencia entre este local y otros de temática similar.

En El Hombre del Sombrero se pueden encontrar desde figuras de los años 80 hasta cómics descatalogados, camisetas, tazas, legos, e incluso la cámara con la que se grabó el famoso anuncio de la Familia Telerín que invitaba a los niños a irse a la cama. "Es una tienda muy personal, te puedes encontrar cualquier cosa, a veces también artículos que no son de cine".

Su clientela es bastante variada, aunque lo habitual son personas de entre 30 y 50 años, pero también gente más joven o turistas, debido a su céntrico emplazamiento. Películas como 'Star Wars', 'El Señor de los Anillos', las de Marvel, las de Tim Burton o las de Tarantino son las que más llaman la atención de los cinéfilos, así como las clásicas de los años 80, como 'Regreso al Futuro', 'La Princesa Prometida', 'Los Goonies' o 'Los Cazafantasmas'. De igual manera, los espectadores buscan objetos de series como 'Bola de Dragón', 'Juego de Tronos' o 'Stranger Things'. "También intento tener cosas de películas clásicas, como 'Casablanca' o las de Charles Chaplin", apunta de Prada.

Interior de El Hombre del Sombrero

Multiverso: cómics por doquier

En la calle Don Sancho, 14 se encuentra la tienda Multiverso, especializada en cómics, aunque también vende otros tipos de literatura, juegos de mesa, figuras y otros objetos de colección desde hace cinco años. Pero lo que más triunfa entre sus clientes son los títulos manga y de Marvel y los muñecos Funko Pop.

Los vallisoletanos que acuden a Multiverso suelen ser personas jóvenes o de mediana edad, y en los últimos años, el mundo del cómic ha experimentado un auge, "hay más gente que se interesa por ello en Valladolid de lo que parece", apunta el propietario de la tienda, Moisés Bartolomé. "Ahora el cómic se ve con otros ojos, ya no se percibe solo como algo de niños y le gusta a todo tipo de gente porque se puede encontrar en ellos todo tipo de historias".

De hecho, algunas personas se adentraron en los cómics de pequeñas y no han perdido esa afición de adultas. También hay quienes los descubren después de la infancia. Otras veces, "la gente busca otro tipo de lecturas", mientras que otros cambian el tipo de cómics que leen y se pasan de los asiáticos a los europeos.

Multiverso es también el lugar donde los vallisoletanos pueden encontrar diferentes juegos para entretenerse en familia o entre amigos, y los fans de sagas como Harry Potter y Pokémon encuentran en este establecimiento diferentes objetos relacionados con estos.

Interior de Multiverso

