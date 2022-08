Festejos taurinos: de la diversión y el júbilo a la tragedia

La vuelta de los festejos taurinos a las calles de los pueblos de Valladolid era deseada por muchos tras dos años duros con la pandemia del coronavirus como protagonista. El año pasado, con las restricciones pertinentes por el COVID-19, se celebraron encierros camperos pero los urbanos han tomado protagonismo, de nuevo, en las fiestas de los distintos pueblos vallisoletanos.

La Seca, sin embargo, se ha visto seriamente golpeada por la tragedia. El pasado domingo, 1 de mayo, Óscar Rodríguez, vecino de El Carpio de 50 años, fallecía tras sufrir una espeluznante cogida en el Toro del Sarmiento. Hace pocos días, concretamente el 8 de agosto, otro varón de 57 años perdía la vida en el último festejo taurino de la Fiesta de los Novillos tras ser corneado en el cuello por una vaca, en la misma localidad.

Hechos que hacen que uno se haga la pregunta de si los festejos taurinos son o no seguros. “No queremos que haya más muertos. Que la gente disfrute con responsabilidad”, afirma la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León apuntando que los “festejos taurinos son seguros” y que los procesos para la celebración de un evento de esta índole para garantizar esta seguridad son “minuciosos y exhaustivos”.

Tragedias, cogidas y más eventos taurinos que otros años

“Me gustaría dar el pésame a los familiares, amigos y a todo el municipio de La Seca. Está siendo un año complicado. Es el de la vuelta a la normalidad. Todo el mundo tiene ganas de fiesta, de disfrutar y de pasarlo bien, pero hay que hacerlo con responsabilidad”, asegura Raquel Alonso.

Los festejos taurinos han aumentado en la provincia de Valladolid en el año de la vuelta a la normalidad. Es cierto que el año pasado se celebraron, como marcaba la normativa, encierros camperos en municipios como Mojados, Íscar o Castronuño, pero, este verano, coincidiendo con las Fiestas patronales de las distintas localidades pucelanas, los eventos por las calles, con los toros como protagonistas, han crecido.

Según los datos de la Delegación Territorial, en el año 2019, a fecha de 17 de agosto, se habían celebrado un total de 317 espectáculos taurinos, cerca de 700 si computamos todo el año. En este 2022, a la misma fecha, llevamos 330, con una “tendencia al alza”, como asegura Raquel Alonso.

“La gente tiene muchas ganas de toros. Nos encontramos con que hay más espectáculos taurinos y más afluencia de personas. También me gustaría resaltar que son eventos en los que los protagonistas son animales vivos que tienen un comportamiento difícil de prever. Debe haber siempre una responsabilidad individual y una precaución”, añade la delegada territorial de la Junta en Valladolid.

Todo para que no ocurra como en La Seca, donde, sin embargo, Raquel Alonso ha resaltado que “los expedientes y toda la documentación e información cumplía con la normativa” o en otros pueblos pucelanos como Íscar, Traspinedo o Rueda, donde también se han producido este año cogidas graves.

Un encierro urbano en las fiestas de Íscar de este año Ayuntamiento de Íscar

Seguridad: una documentación extensa y exhaustiva

“El organizador, que puede ser el Ayuntamiento o una empresa, debe enviar a la Delegación Territorial toda la documentación que requerimos, con diez días de antelación como mínimo, para que nosotros podamos aprobar o no la celebración del evento en cuestión”, explica nuestra entrevistada.

Han de presentar una memoria que explique cómo va a desarrollarse el festejo. Además, un certificado del técnico municipal que acredite que las barreras y las talanqueras del recorrido se encuentran en un estado óptimo, sin deficiencias, y que el circuito está perfectamente delimitado y aislado de la población, en los encierros urbanos.

Además, deben aportar también toda la información relativa al certificado de nacimiento de las reses para comprobar su edad con datos de la compraventa. También el seguro de responsabilidad civil, el de accidentes y una información sanitaria en la que se documente que van a asistir ambulancias, médicos y veterinarios y que se cuenta con una zona para realizar intervenciones de urgencia, en caso de que sea necesario. “Es una documentación extensa y exhaustiva”, añade Alonso.

“La Junta de Castilla y León revisa que se cumplan todos estos requisitos y nombramos al delegado de la autoridad, que viene propuesto por la Subdelegación del Gobierno. Esta figura es la encargada de levantar actas cuando se produce algún tipo de infracción. Es quien puede impedir que personas participen o expulsarlas del evento. Por ejemplo, a menores o a individuos que se encuentren bajo los efectos del alcohol. Esto está prohibido. Hay un delegado por evento”, explica.

Si el evento está organizado por un Ayuntamiento, el alcalde es el encargado de presentar la documentación oportuna y de presidir los actos, determinando éste cuando comienza y finaliza, si hay que cambiar las reses o si ha de suspenderse el festejo. El delegado de la autoridad asiste al primer edil que ejerce de presidente del evento taurino en cuestión.

Si la organización corre a cargo de una empresa privada es ésta la que tiene que aportar los informes y comprobar que todo está en orden.

Evento taurino en la imponente Plaza del Coso de Peñafiel Ayuntamiento de Peñafiel

Denuncias

“A veces se interponen denuncias o expedientes sancionadores, pero suelen darse más en encierros camperos o mixtos porque hay coches o motos y es más complicado. En los urbanos es más difícil. Este año tramitamos doce expedientes y diez son del año pasado. La mayoría en camperos”, añade Raquel Alonso.

La delegación territorial de la Junta de Valladolid informa de que, en el año 2019, el de antes de la pandemia, se tramitaron un total de 84 denuncias, algunas del año anterior. “En un mismo encierro puede haber varias personas denunciadas ya que están individualizadas y de ahí que el número aumente considerablemente”, apunta nuestra fuente.

Alonso asegura que “no considera que falle” la seguridad en los eventos taurinos de la provincia de Valladolid y lamenta “los dos graves sucesos de La Seca” pero apunta que “la mayoría de las personas están actuando con responsabilidad” para que no se produzcan más hechos fatales.

Un evento taurino en Viana de Cega Natalia Calvo

“Que no haya más muertos”

“Desde la Junta de Castilla y León lo que queremos es que no haya más muertos. Que la gente disfrute de las fiestas y la mejor forma de hacerlo es siendo responsables. El deseo es que todos los festejos transcurran con normalidad y podamos celebrarlas el año próximo”, sentencia la delegada territorial.

Desde la institución regional velan por conseguir que “se cumplan todos los requisitos” por parte de los organizadores y que “cada uno proteja su vida de forma individual” con el fin de que la diversión y el júbilo no torne en tragedia.

“Una de las cosas que más nos preocupa es que a los encierros no entren ni menores ni personas que no se encuentren en condiciones de participar en estos espectáculos para que no tengamos más sustos”, finaliza.

Las fiestas de los pueblos de la provincia de Valladolid continúan y los toros siguen siendo protagonistas. La responsabilidad individual es clave para que no se repitan las tragedias ya vividas este año.

