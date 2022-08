VÍDEO | La vuelta de Eusebio y su emotivo pregón en las Fiestas de los Novillos de Serrada

Noticias relacionadas Programa de Fiestas de Los Novillos de Serrada 2022

Serrada ha dado este jueves, pasadas las 21.30 horas, el pistoletazo de salida a unas Fiestas de los Novillos 2022 cargadas de eventos y mucha diversión con los toros como plato fuerte y las sonrisas aseguradas.

Al gran Eusebio Sacristán, exfutbolista profesional y exentrenador le ha correspondido el honor de ofrecer el pregón en un Parque del Encuentro de Serrada lleno hasta la bandera. Oriundo de La Seca, localidad a escasos seis kilómetros, el exjugador del Fútbol Club Barcelona y del Real Valladolid, entre otros, tuvo un accidente en diciembre de 2020 llegando a estar días en el hospital en coma inducido.

La vuelta de Eusebio y su emotivo pregón en las Fiestas de las Novillos de Serrada

“Eusebio es vecino de La Seca. El pueblo siempre ha tenido muchísima relación con Serrada. Para nosotros, de cara a España, Eusebio es como un vecino de Serrada. Es cierto que el año pasado se realizó un campus de fútbol de su Fundación y después de todo lo que pasó, que afortunadamente va mejorando poco a poco, le propusimos si quería acercarse y dar el pregón en Serrada y aquí está”, aseguraba César López, alcalde de Serrada, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El acto ha arrancado con una actuación mágica de Antoni y Belén, campeones del mundo de bachata, bajo la atenta mirada de personalidades como el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, otros alcaldes como el de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, el de Valdestillas, Alberto Sanz, o la senadora Mercedes Cantalapiedra.

“Eres muy grande, como deportista y persona. Por eso, en La Seca, en Serrada y en todo Valladolid estamos muy orgullosos de ti. Muchas gracias, Eusebio por acompañarnos en el inicio de las fiestas. Toca disfrutar. Vecinos, vecinas, visitantes, que comiencen nuestras Fiestas de los Novillos y que viva Serrada”, ha asegurado el alcalde de la localidad vallisoletana antes de que comenzara a hablar el gran protagonista de la noche.

Eusebio, en un pregón que ha durado algo más de cinco minutos, ha comenzado dando un agradecimiento a los sanitarios “que han hecho muchas cosas por nosotros”, tras dos años de pandemia y después de felicitar a los presentes y de agradecer el trato que se le estaba dispensando.

“Serrada es un pueblo que siempre ha estado presente a lo largo de mi vida. De niño soñaba con ser futbolista profesional y me enfrentaba al equipo de vuestro pueblo. He guardado con cariño los momentos de mi niñez que me ayudaron a conseguir lo que he conseguido”, ha añadido.

También ha asegurado que “guarda como un gran recuerdo” como “sus amigos disfrutaban de los festejos en Serrada” y ha añadido que éstos le “transmitieron el sentimiento especial de vivir en el municipio pucelano”.

“Hace año y medio sufrí un accidente del que todavía me estoy recuperando. En este tiempo, mi familia me ha transmitido la preocupación y los mensajes de ánimo tanto del alcalde como de los vecinos de Serrada. Solo puedo dar las gracias de corazón. Si algo he aprendido este tiempo es que las cosas, si se desean de verdad, se acaban consiguiendo. No dejéis de luchar por vuestros objetivos”, ha afirmado.

Todo antes de desear a los presentes “unas buenas fiestas” y que “disfruten” de las mismas para acabar con un: “Viva las fiestas de Serrada”, en un pregón francamente emotivo.

Tras el regreso de Eusebio Sacristán se ha llevado a cabo la proclamación de los reyes y reinas de los años 2020, 2021 y 2022. La fiesta arranca en el pueblo pucelano y la diversión está asegurada.

