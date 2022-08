SATSE denuncia la falta de enfermeras en dos centros sociosanitarios de Valladolid

El Sindicato de Enfermería, SATSE Valladolid, denuncia que la falta de enfermeras en los centros Sociosanitarios de la Diputación de Valladolid es en parte debida a que se ofertan contratos de menor duración que los que se ofertaban para los recién titulados del Grado de Enfermería en SACYL, lo que ha provocado que estas enfermeras y enfermeros hayan preferido elegir otros centros de trabajo e incluso no hayan renovado los contratos que se las ofertaba por tener una duración de tres meses.

La falta de planificación de la Diputación de Valladolid provoca que las perjudicadas sean las enfermeras, que ven lesionados sus derechos, que no pueden conciliar su vida laboral y familiar, que deben asumir más cargas de trabajo y que se ponga en riesgo la atención de los residentes de Cardenal Marcelo y de la Residencia Doctor Villacian. Además, no se puede olvidar el tremendo desgaste que está sufriendo este personal durante la pandemia, al que se suma ahora esta situación de falta de personal enfermero. Es grave que se reduzca el número de enfermeras en los centros asistenciales de la Diputación de Valladolid a la situación de “servicios mínimos”, lo que es un riesgo para la asistencia que se ofrece a los pacientes.

Toda esta situación no solo es insostenible para las enfermeras, según SATSE Valladolid, sino que implica riesgos también para los residentes de Cardenal Marcelo y de la Residencia Doctor Villacián, que no pueden recibir una asistencia de calidad en estas condiciones, cuando es el colectivo más vulnerable: en su mayoría son personas de edades avanzadas, grandes dependientes y con pluripatologías que merecen trato mejor que el que les está dando porque no se puede hacer el seguimiento de la cronicidad de sus patologías al trabajar bajo “ servicios mínimos”.

El Sindicato de Enfermería denuncia que "ningún otro profesional de la Diputación de Valladolid tiene tan escasamente reconocido, laboral y profesionalmente, el nivel de riesgo, penosidad y responsabilidad inherente a la labor asistencial y de cuidados que realizan las enfermeras las 24 horas al día durante los 365 días al año".

Al respecto, el Sindicato recuerda que las personas mayores han sufrido como nadie, y lo siguen haciendo, la pandemia del Covid-19 por la grave precariedad estructural y de medios y profesionales que sufren históricamente las residencias. Hay que seguir con los protocolos establecidos exhaustivamente porque la pandemia no ha finalizado y los enfermeros tienen que hacer frente a esta lamentable situación totalmente agotados y exhaustos, tanto física como psicológicamente, al soportar una sobrecarga y tensión asistencial enorme.

