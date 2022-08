“Aquí tengo un cuchillo, quiero que me des el dinero”: detenido por robar 1.500€ en una casa de apuestas

La Policía Nacional detuvo, el pasado 27 de julio, a un individuo de 39 años de edad con tres antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

Los hechos sucedieron sobre las 15:30 horas del día 22 de julio, en un establecimiento de apuestas del barrio de las Delicias en Valladolid, cuando un individuo entró en el mismo y amenazó a la dependienta diciendo "aquí tengo un cuchillo, quiero que me des el dinero de la caja y lo quiero todo, no quiero hacerte daño". La denunciante no vio el arma blanca, pero observó por debajo de la sudadera del asaltante una protuberancia que hacía intuir el arma, ante la insistencia del atracador accedió a darle todo el dinero que había en la caja (1.490 euros), y una vez recogido el mismo, este hombre se acercó a la caja para comprobar que le había dado todo.

La Policía Nacional tras realizar diversas pesquisas, identificó al presunto autor de los hechos y lo detuvo el pasado 27 de julio. Una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión.

La detención e investigación ha sido llevada a cabo por agentes del grupo 3ª de la Comisaría de las Delicias de Valladolid.

Sigue los temas que te interesan