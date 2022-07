Valladolid se libra de la situación 1 preventiva por ozono pero mira al cielo con preocupación

El Servicio de Medio Ambiente informa que no se ha superado en las estaciones de medida de la RCCAVA el valor de 100 µg/m3 como valor máximo de las medias móviles octohorarias. Se desactiva la situación 1, preventiva activada el día 11 de julio tras la superación de este valor durante tres días consecutivos y mantenida hasta ayer debido a las altas concentraciones de ozono.

Como ha explicado la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, “esto supone una novedad desde que le pasado 1 de julio se activara la Situación 1 debido a los índices elevados de ozono, pero hay que estar alerta porque, como es sabido, los próximos días se van a incrementar de nuevo las temperaturas y este contaminante (el ozono) se potencia por altos valores debido a la radiación solar y al calor”.

No obstante, el Ayuntamiento continúa recomendando que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones.

Se recuerda que toda la información acerca de los valores de calidad del aire de la RCCAVA se puede consultar a través de la aplicación gratuita para móviles Vallaire y en la página web del Ayuntamiento.

Incendios en Castilla y León

Por otro lado, como ha apuntado la concejala María Sánchez, “hay una mala noticia ya que hemos podido percibir anoche y en la mañana de hoy una alta concentración de partículas en suspensión y un fuerte olor a humo que es debido a los incendios en la Comunidad de Castilla y León”.

La situación de contaminación atmosférica por partículas ha alcanzado los valores máximos de 149 y 135 microgramos/m3 de PM10 y PM2,5 respectivamente como valor medio horario. Esta contaminación se debe a los incendios en la provincia de Zamora y León.

Sánchez ha explicado hay valores de “entre 62 y 149 µg/m3 como valor medio horario de PM10 en todas las estaciones a las 02:00 hora solar cuando los índices normales no salen llegar a 25 en este contamínate y entre 67 y 135 µg/m3 como valor medio horario de PM2,5 en todas las estaciones a las 02:00 hora solar cuando los valores no suelen llegar a 40”.

En el “Plan de Acción en situaciones de alerta por contaminación del aire urbano en Valladolid”, el cual se aprobó definitivamente en Junta de Gobierno el 1 de febrero de 2017, el valor previsto para la activación de la “situación 1, preventiva” es de 40 µg/m3, para el PM10 y 25 µg/m3 para PM2,5 como valor medio diario en más de una estación de medición. Estos valores no deben de estar afectados por condiciones externas, como es el caso de un incendio. Además, aún no se han superado estos valores medios diarios, ya que los valores que de momento manejamos son los datos de las medias horarias.

Es por todo esto que no se activa el Plan de Acción con las consiguientes medidas informativas, de promoción del transporte público y restricción del tráfico. No obstante, se recuerda a la población que tome las medidas preventivas con el fin de mitigar los efectos que las partículas pueden suponer para la salud humana. Estas partículas pueden penetrar en el aparato respiratorio estando relacionadas con gran número de enfermedades respiratorias.

El origen natural del episodio y ajeno al tráfico de la ciudad de Valladolid hace que no se consideren necesarias las restricciones del tráfico, no obstante, se reiteran las recomendaciones del uso del transporte público o el transporte a pie o en bicicleta, evitando, en la medida de lo posible el uso del automóvil para reducir las emisiones de partículas, así como no realizar esfuerzos físicos y prolongados al aire libre.

