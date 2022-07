Lecturas taurinas veraniegas. Capea, Robles, Domínguez: gran cosecha castellana del 72

Roberto Domínguez (y VI)

La hernia discal que mermó sus facultades

1991/92 fueron temporadas de menos festejos en España, (12 completó en países americanos) porque Roberto atravesaba desde 1990 una etapa de severas molestias en la columna debido a una hernia discal, hasta que al final hubo intervención quirúrgica.

En la temporada de 1991 completó 53 corridas de toros, tres de ellas en Madrid y otras tres en Valladolid. Dobló en Pamplona, Bilbao, Albacete y Zaragoza. Con Espartaco bajó espectacularmente el número de corridas de toros (9), pero seguía encabezando carteles con Rincón y Joselito que estaban en pleno auge. No hubo tampoco gestas. Pero acudió a todas las ferias de importancia.

1992: veinte años de alternativa y final de su carrera

Repitió cifra en 1992 y arrancó la temporada en ferias de postín como Valencia (con victorinos), finalizando la temporada, y su carrera como matador de toros, en Madrid el 12 de octubre con Pepe Luis Vázquez y Oscar Higares, que tomó la alternativa, con una corrida de Manolo González.

Diez momentos de la tauromaquia de Roberto Domínguez (Lafiestaprohibida.blogspot.com)

Cinco tardes en Madrid; tres en Sevilla, Santander y Valladolid

Hasta cinco tardes toreó en Las Ventas ese año de su despedida, una de ellas con Miuras y otra, la de La Prensa, con samueles, donde fue volteado sin consecuencias y cortó una oreja. Hizo triplete en Sevilla (una de las corridas fue organizada por la Junta de Castilla y León), y en Santander y Valladolid; dobló en Valencia, Pamplona, Bilbao y Palencia, una de ellas con victorinos.

El vallisoletano no se arrugó en ningún momento, lidiando corridones duros y con leña en esta temporada de su despedida. Toda una gesta propia de una figura del toreo. “No tengo que demostrar nada en Madrid -decía Roberto a Canal Plus por sus cinco comparecencias en Las Ventas-, ya lo demostré en su momento”. Luego añadiría: “Tenía el capricho de lidiar miuras en Madrid, en anteriores ocasiones me han dicho que lo hacía por necesidades profesionales. Ahora pienso que nadie pueda opinar así. Antes es posible que me hiciera falta, ahora no”.

Sevilla 1992, ante un toro de María Luisa Domínguez Pérez de Vargas

Opiniones sobre Roberto

Lo comentaba Vicente Zabala (†) en ABC y lo incluí en mi libro a mediados de 1992: “Dicen que Domínguez ha ganado más de mil millones de pesetas. Y nos parece de perlas, y creemos que Roberto Domínguez se lo ha merecido porque ha sido inteligente y listo a la vez. Ha sabido aprovechar los momentos estelares para “hacerlo bien” y rápido. Eso demuestra, una vez más, las cualidades de este torero dentro y fuera de la plaza”.

De lafiestaprohibida.blogspot.com recogemos una serie de opiniones en torno al diestro vallisoletano.

Cossío: "Diestro con la singular virtud de torear con gran personalidad, de la cuerda de los llamados toreros artistas, su nombre, en cualquier cartel, produce interés. Como es habitual en los artistas de sus características, sus desigualdades e incluso su mismo ánimo no ofrecen la debida continuidad. Es innegable que ha dado muestras en muy repetidas oportunidades de la grandeza de su toreo".

Fernando Claramunt: "Se coloca ante el toro donde debe estar, lancea con suma elegancia, con mesura, y remata con comedimiento de castellano de Valladolid. Sobrado de valor -alguien dijo que lo traía justo y mintió- puede con encierros de "zamacucos" y "zambonbos", que en la jerga del callejón ya se sabe lo que significa, y les entra a matar como si nada. En 1987 estoqueó al cárdeno miureño más cornalón de la temporada. Ha tardado en cuajar ante los públicos, que a estas alturas lo ven como maestro, joven de edad, veterano en maneras. Puede seguir enseñando torería, además de buen oficio".

Imagen diapositiva de varios eventos taurinos

Carlos Abella: "Se le consideró en un principio como un torero "de arte", pero con los años y una mayor experiencia, Roberto Domínguez acabó siendo un torero de poder. Algunos críticos le han comparado con Domingo Ortega, y sin llegar a tanto, es cierto que Roberto Domínguez ha exhibido un toreo lidiador.

Fue el torero más dominador de la década, y donde muchos vieron fragilidad y arte, lo que había era una mano enguantada de hierro.

Domínguez es un caso más de los muchos matadores de toros de esta década que se acabaron "de hacer" con el paso de los años, y gracias a su voluntad y constancia.

Hábil en el macheteo sobre las piernas, y todo ello realizado con cierta torería y sabor. De su descabello, espectacular y eficaz, hizo una suerte siempre esperada por los aficionados y de gran atractivo popular".

Carlos Abella

A Roberto lo “fichan” las figuras como apoderado

Otra faceta que desarrolla con sabiduría taurina es la de apoderado. Primero fue con un figurón del toreo como El Juli, quién lo llamó en 2004 para que llevara su carrera. Una etapa que duró 11 años.

El Juli

Y actualmente con la primera figura del toreo mundial como es el joven peruano Roca Rey. Sin duda, la experiencia, los esfuerzos, los fracasos y los triunfos de un Roberto Domínguez durante sus 20 años de matador de toros, son significativos a la hora de planificar temporadas y, sobre todo, conocer los despachos. Aún recuerdo la frase del ínclito Canorea padre cuando trataron de cerrar el contrato para la feria sevillana: “Esto son lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas…”.

Roca Rey

Estadísticas. Madrid: 55 paseíllos y en Valladolid 52 tardes

El diestro pucelano ha actuado en 840 corridas de toros, habiendo estoqueado 1.723 toros. En Las Ventas toreó 55 tardes, una de ellas en solitario; estoqueó 115 toros, cortó un total de 8 orejas y salió una vez por la puerta grande. En Valladolid toreó 52 tardes y estoqueó 111 toros.

Una tarde de las 52 que actuó en Valladolid

Bilbao es la tercera plaza con 21 actuaciones. Albacete le sigue con 18 paseíllos. Palencia y Santander con 16 actuaciones. Pamplona es la sexta plaza con 15 tardes. Con 14 está Barcelona, con 13 Zaragoza. Con 12 Valencia y Logroño. Y con diez tardes están cuatro plazas: Sevilla, Málaga, Salamanca y Colmenar Viejo.

Roberto Domínguez

