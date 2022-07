El aparcamiento gratuito que reclamaban los vecinos afectados por las obras del túnel de Panaderos ya es una realidad

Ya es una realidad. El aparcamiento gratuito que reclamaban los vecinos afectados por las obras del túnel de Panaderos, con 165 plazas en la explanada central de los antiguos terrenos de los talleres de Renfe ya está en funcionamiento.

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, a través de un comunicado, ha asegurado que “tres meses después de que plantearan en el pleno de abril una moción para dar solución a los problemas derivados de la construcción de los túneles de la integración ferroviaria, tras recibir numerosas quejas de los vecinos del entorno de la calle Panaderos”, ya funciona dicho parking.

“El equipo de Gobierno ha puesto en funcionamiento un aparcamiento disuasorio para dar salida a las necesidades perentorias expuestas desde hace meses por los ciudadanos, que, con la demora en las actuaciones previstas, tienen en la actualidad serios problemas de aparcamiento que se verán incrementados de forma inminente por el cierre de todos los vados de la calle Loza, como consecuencia de las obras de ampliación del colector que dará servicio a los futuros túneles en construcción”, afirman los “populares”.

El Grupo se ha congratulado de que “entre en funcionamiento” a pesar de que “el equipo de Gobierno votó en contra de la propuesta que presentó en la sesión plenaria destinada a adoptar una medida gratuita de similares características, tal y como reclamaban los afectados”.

Ya en su día, la presidenta del Grupo Popular, Pilar del Olmo, reprochó a los socios en el Gobierno municipal “mala planificación, porque sabiendo que se iban a ejecutar estas obras no se les ocurrió pensar en las molestias ocasionadas a los vecinos, que no iban a poder acceder a sus plazas de garaje por un tiempo”. “Lo llamativo de esto”, ha apuntado Del Olmo, es que “una vez más desechan una iniciativa del Grupo Popular, de la que se apropian tan sólo unos meses después haciéndola suya propia. No es la primera vez y seguro que tampoco la última”.

“Rectificar es de sabios, sobre todo cuando se hace a tiempo y no después de varios meses en los que los vecinos llevan padeciendo las consecuencias de los caprichos del alcalde”, ha señalado la presidenta del Grupo Municipal Popular, quien ha insistido en base a esta frase la lógica debería llevar al equipo de Gobierno a dar salida también al segundo punto de la moción presentada en abril, con el fin de que se articulen ayudas directas para los empresarios y negocios de la zona afectados por las actuales obras”, finaliza el Grupo Municipal Popular en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

