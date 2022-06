Valladolid se compromete con la salud materno-infantil en África subsahariana

Hoy se ha celebrado en Valladolid el acto de presentación del II Torneo solidario interempresas 'Pádel x África', en el que ha participado, entre otros, el concejal delegado general de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos. El Torneo “Pádel x África”, que se celebrará los días 23, 24 y 25 de septiembre en el Club Raqueta Valladolid, está organizado por Fundación Recover y tiene como principal objetivo recaudar fondos para proyectos socio-sanitarios en países de África subsahariana, con el fin de reducir la elevada mortalidad materno-infantil de la región, que se encuentra entre los primeros puestos a nivel mundial y es debida, en su gran mayoría, a causas evitables en otros continentes.

La convocatoria se dirige a todo tipo de empresas mediante la inscripción de uno o varios equipos formados por un mínimo de 6 jugadores que podrán competir en 3 categorías (masculina, femenina y mixta) y 2 niveles de juego (“jugones” y “medio-bajo”). Este torneo promueve la solidaridad, los hábitos de vida saludables, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia, aplicables a la esfera de la acción social y la cooperación internacional, pero igualmente muy presentes en el ámbito empresarial. “Trabajando en equipo afianzamos nuestro compromiso en pos de metas comunes; además, juntos, multiplicamos nuestro impacto. En términos de valores, nuestra visión no está alejada de la de las empresas a las que invitamos a participar”, explica Borja Arnaiz, responsable de Alianzas con Empresas de Fundación Recover.

El torneo permite la participación no solo de trabajadores, sino también de clientes, proveedores, o cualquier otra persona en representación de las empresas inscritas, lo que para ellas supone una gran oportunidad para afianzar lazos y crear redes de networking. Además, Fundación Recover lleva más de 15 años trabajando por la salud en África y su actividad se encuentra fuertemente vinculada al sector sanitario en España, por lo que participar en el torneo permitirá también a las empresas ganar visibilidad entre los principales stakeholders. Para más información acerca de las distintas modalidades de participación y patrocinio del II Torneo “Pádel x África”, las empresas interesadas en colaborar pueden visitar el siguiente enlace: II Torneo solidario interempresas en Valladolid | Pádel x África - Fundación Recover (fundacionrecover.org)

Empresas comprometidas con la salud materno-infantil en África

Uno de los mayores desafíos en África subsahariana sigue siendo a día de hoy mejorar el acceso de las mujeres embarazadas a los sistemas de salud, con el objetivo de reducir la mortalidad materno-infantil por cuestiones evitables. En términos de mortalidad perinatal, de todas las defunciones que se producen a nivel mundial, un 57% tienen lugar en el continente africano. Además, de las 830 madres que mueren cada día por causas que pueden prevenirse, 550 de ellas lo hacen en la región subsahariana.[1]

En estas alarmantes cifras de récord influyen factores como la falta de recursos y de personal cualificado en los centros sanitarios, o el difícil acceso al sistema sanitario, especialmente en zonas rurales, en las que “para muchas mujeres tener que ir al centro de salud supone recorrer grandes distancias y para otras un coste imposible de asumir”, explica la Dra. Jeannette Boniche, directora médica del Hospital General de Referencia, en la zona rural de Kanzenze (República Democrática del Congo), y becada por Fundación Recover para formarse en España UCI neonatal.

Las empresas participantes en el II Torneo “Pádel x África” contribuirán a financiar distintos proyectos de Fundación Recover sobre el terreno para disminuir la mortalidad en mujeres y niños por causas que son evitables y se sustentan, fundamentalmente, en la falta de recursos. Algunos de estos proyectos se centran en la nutrición infantil, en la formación de los profesionales locales, en el apoyo al desarrollo de áreas de maternidad especializadas o en la subvención de consultas prenatales.

En la primera edición de 'Pádel x África', en 2021, participaron empresas como Banco Santander o Grupo Entrepinares, entre otras, con un objetivo concreto: luchar contra el cáncer de cuello de útero en África. “Este año, las empresas pueden contribuir a que estar embarazada en África sea motivo de ilusión y no de riesgo”, afirma Arnaiz. “Igual que al jugar al pádel, es el momento de esforzarse, cooperar, mostrar compañerismo, no rendirse y no dar una bola por perdida para lograr el objetivo: asegurar un futuro con oportunidades trabajando por la salud de las madres y sus hijos/as en África”, asegura.

