Más de 500 atletas se darán cita en Valladolid para el Campeonato de España Sub 18 de atletismo

El concejal de Participación Ciudadana y Deportes Alberto Bustos ha presentado, junto al presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León Gerardo García, el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub 18 en el que participarán 510 atletas el próximo sábado, 4 de junio, en la pista de atletismo CEAR Río Esgueva.

Esta prueba llegará en un fin de semana repleto de eventos deportivos en categorías inferiores de distintas modalidades, como ha explicado el concejal Alberto Bustos “hablamos del pre-benjamín de fútbol con chavales de toda la provincia, del Campeonato de España de Hockey Línea en categoría alevín o del día del Minibasket, entre otros". Que harán "un bonito fin de semana en el que miles de niños, niñas y adolescentes podrán practicar su deporte favorito”.

En cuanto al campeonato de Atletismo que se ha presentado hoy, Bustos ha querido recordar que Valladolid es una ciudad que cuenta con tradición de atletas y clubes relevantes y destaca la importancia de tener este tipo de competiciones, "porque cuando se hacen campeonatos de categorías inferiores siempre refuerzan el trabajo de los clubes locales, de las Federaciones, y motivan a que los jóvenes practiquen deporte, en este caso el atletismo".

Ejemplo de esa motivación, según ha señalado el concejal, "es la Gimnasia Trampolín, que trajimos hace algunos años a Valladolid cuando casi no se hacían este tipo de competiciones deportivas en España y, a día de hoy, la selección española que está disputando el Campeonato de Europa en categoría masculina está íntegramente formada por vallisoletanos". "Así, el hecho de promover determinados eventos en categorías inferiores, motiva. Es lo que pasa con el atletismo, un deporte que está creciendo en nuestra ciudad y en la Comunidad".

Por su parte, Gerardo García ha comentado que Valladolid es una ciudad que se merece albergar los mejores campeonatos y sobre la prueba que "creemos que en este campeonato tenemos posibilidades de estar en el podio como ha venido sucediendo durante los últimos cuatro años. El año pasado fuimos terceros y el anterior segundos".

De manera que ha asegurado que "siempre hemos estado luchado por las primeras posiciones Cataluña, Andalucía y Castilla y León y creo que tenemos un equipo que puede estar ahí". En la selección hay cuatro vallisoletanos: María Viciosa, María de Castro, Alex Delgado y Alberto Cabrera.

El campeonato en cifras

La prueba, a la que se espera que asistan alrededor de 1.500 espectadores, cuenta con 510 atletas inscritos que llegarán desde diecisiete Comunidades Autonómicas y dos Provincias Autónomas diferentes. Con ellos estarán 120 entrenadores acreditados y ochenta entrenadores personales. Habrá veinte responsables de la organización y montaje, quince profesionales formarán parte del personal de instalación y seguridad y el torneo contará con el apoyo de cuarenta personas voluntarias. Serán cuatro los servicios médicos y paramédicos los que velarán por la salud de todos los participantes y, además, evaluarán las pruebas del Campeonato cuarenta jueces.

Valladolid también acogerá el Campeonato Autonómico Sub 10 y Sub 12 y además, volverá a ejercer de anfitriona para nuevas pruebas de atletismo este mismo mes. Será el próximo 18 de junio cuando se convierta en sede del Campeonato Autonómico Sub 23 (Nivel II RFEA) y del Campeonato Autonómico Sub 14 de pruebas Combinadas.

Complejo Deportivo Ciudad de Valladolid

Valladolid cuenta con infraestructuras y capacidad organizativa que le hacen postularse a nivel nacional como sede de importantes campeonatos. El Complejo Deportivo Ciudad de Valladolid, que se encuentra en fase de remodelación, podría acoger, como ha apuntado el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León, un campeonato del mundo el próximo año.

Sobre este tema, el concejal Alberto Bustos ha querido puntualizar que “la pista tenía algo más de 40 años, se ha realizado un análisis técnico de necesidades y, aunque era una muy buena pista, necesitaba una reforma. Hemos realizado una inversión de alrededor de 400.000 euros y creo que será una pista que a buen seguro dará salida a muchas de las demandas de los atletas vallisoletanos. Se espera que a lo largo del verano se finalice su remodelación y pueda albergar importantes campeonatos”.

Sigue los temas que te interesan