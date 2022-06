Valladolid reivindica el orgullo LGTBI mientras "otros aspiran a seguir el ejemplo de Hungría"

El Ayuntamiento de Valladolid ha acogido en la tarde de este martes el acto institucional para conmemorar el Día del Orgullo LGTBI mientras "otros aspiran a seguir los ejemplos de Hungría o Colombia", según ha denunciado Óscar Puente en referencia a Vox y ha advertido del "riesgo que corren las políticas de igualdad".

El consistorio, que ha sido el escenario del acto conmemorativo, ha contado con la presencia de diferentes colectivos LGTBI, miembros del equipo de Gobierno Municipal y demás partidos políticos a excepción de la formación de Santiago Abascal, que no ha tenido ningún representante presente.

Antes de la lectura del manifiesto, que ha corrido a cargo de la presidenta de la Fundación Triángulo, Yolanda Rodríguez Valentín, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha señalado que España "ha cambiado mucho afortunadamente" desde tiempos pasados, a la vez que ha hecho referencia a las medidas llevadas a cabo por algunas comunidades para luchar contra la descriminación del colectivo LGTBI y ha lamentado que Castilla y León aún no lo haya hecho. "Asturias se ha comprometido, pero aquí me temo que no se convertirá en una realidad", ha añadido.

Seguidamente, el regidor ha recalcado el hecho de que seguirán "trabajando para aumentar los espacios de libertad, ya que es algo que hay que defender día a día". En este sentido, ha vuelto a cargar contra Vox, quienes "dan voz a una heredera del fascismo italiano en sus mítines para que cargue contra el colectivo".

Del mismo modo, el alcalde vallisoletano ha lamentado que aún hay muchas personas LGTBI que "viven en la sombra" por miedo y ha denunciado que durante el 2021 se han producido en España 477 delitos por orientación e identidad sexual, "más del doble que en 2020".

Por último, Puente ha asegurado que no darán "ni un paso atrás en diversidad e igualdad", en consonancia con el eslogan elegido para el Día del Orgullo LGTBI este año. "Valladolid es ciudad por la diversidad desde 2016", ha sentenciado.

Tras las palabras de Óscar Puente, los diferentes partidos políticos, a excepción de Vox que no ha estado presente, han procedido a la lectura de la Declaración Institucional elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias en defensa de los derechos del colectivo.

En última instancia, el turno ha sido para la presidenta de la Fundación Triángulo, Yolanda Rodríguez Valentín, que ha sido la encargada de la lectura reivindicativa de este 2022.

En su discurso, Yolanda ha defendido este 28 de junio como un día de "compromiso, reivindicación, acción positiva y celebración". "Hoy es un día para echar la vista atrás y preguntarme por qué estoy aquí, leyendo este manifiesto ¿Cómo sabes cuál es tú lugar en el mundo, cómo descubres qué es lo que quieres ser, con quién quieres compartir tu vida?", se ha preguntado.

En este sentido, la presidenta del de la fundación, ha contado su experiencia de vida y cómo descubrió su identidad sexual. Fue durante la etapa universitaria, la cual ha tildado como la del "despertar". "Esa etapa en la que aprendes, conoces, intervienes socialmente y descubres lo que marcará el resto de tu vida como mujer lesbiana, como mujer comprometida", ha explicado.

Igualmente, la activista ha recordado que aunque ella no sufrió episodios de rechazo, estos hoy en día "aún pasan y seguirán pasando porque el rechazo y el odio están unidos al desconocimiento y al miedo".

"Frente a los discursos de odio que buscan el enfrentamiento y resquebrajar las relaciones sociales, la convivencia, la amistad incluso, debemos erigirnos todas y todos en defensores de los valores democráticos. Que nadie se apropie de la democracia y crea que es suya, no podemos abstraernos de la realidad social y política, hay que plantar cara al odio, al desconocimiento, a la utilización malvada, falaz y retorcida de la realidad", ha reivindicado Yolanda Rodríguez.

La presidenta de la Fundación Triángulo ha lamentado que "desgraciadamente" este manifiesto tiene que hacerlo "no en un año de avances legislativos, sino estando aún pendiente la aprobación de la ley estatal de derechos LGTBI y trans". "La Ley LGTBI autonómica está enterrada por un pacto político despreciable en Castilla y León", ha denunciado la activista.

Por último, Yolanda Rodríguez ha pedido "sembrar diversidad, porque nuestra siembra sin duda es más fuerte que cualquier otra".

