FACUA pide al Ayuntamiento de Valladolid que reestablezca el pago en efectivo en los autobuses urbanos

FACUA Castilla y León se ha dirigido al Ayuntamiento de Valladolid para pedirle que reestablezca la posibilidad de pagar en efectivo el billete de los autobuses urbanos, un método que se suprimió con la irrupción de la pandemia y que todavía se mantiene más de dos años después.

En el escrito, la asociación expone que Auvasa, empresa pública que presta este servicio en la ciudad, no permite el abono en efectivo, lo que supone una limitación importante para aquellos usuarios que bien no disponen de tarjeta de crédito o cuyo uso les resulta muy dificultoso (edad, desempleo, etc.).

FACUA Castilla y León no entiende que se mantenga tal prohibición cuando se ha alcanzado una relativa normalidad con respecto al Covid-19 y todas las medidas restrictivas que se implantaron en su día ya han sido eliminadas.

Auvasa se puede enfrentar a sanciones graves o muy graves

Una reciente modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, ha introducido en su artículo 47 como infracción "la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal".

En este escrito, FACUA Castilla y León recuerda que aquellas empresas que se nieguen a aceptar dinero en efectivo se enfrentan a infracciones graves o muy graves que pueden ser sancionadas con multas de entre 150 y 10.000 euros por las autoridades de consumo de la comunidad autónoma.

Por todo ello, la asociación ha pedido al Ayuntamiento de Valladolid que lleve a cabo las actuaciones que sean necesarias para reestablecer la posibilidad de pagar en efectivo los billetes de los autobuses urbanos de la ciudad.

