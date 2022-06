Óscar Puente será el pregonero de las fiestas de Sarria

La localidad gallega de Sarria inicia este jueves sus fiestas patronales en honor a San Juan con el pregón que pronunciará Óscar Puente, a las 20.30 horas en cinco días de celebraciones con la novedad del traslado del recinto ferial a la Rúa Castelao, el campo de rugby y la zona aledaña.

“Dar el pregón de las fiestas en Sarria, para mí es emotivo. Es el pueblo en el que nació mi padre. Es un municipio muy importante con 15.000 habitantes y el punto de partida del Camino de Santiago”, ha asegurado el primer edil, en declaraciones a los medios de comunicación en la mañana de este jueves, 23 de julio.

Se trata de un municipio ubicado en Lugo, a 111 kilómetros de Santiago de Compostela. “Es recordar mi infancia. He pasado muchos años allí, tengo muchas historias con mi padre”, ha añadido.

Será un viaje relámpago en el que el alcalde de Valladolid “irá a disfrutar”. “Me lo ofreció el alcalde hace tiempo y, finalmente, este año, no me he podido resistir y lo daré esta noche”, ha finalizado.

