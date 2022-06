Valladolid supera el episodio de contaminación por aire africano

El Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Valladolid, informa que ayer 19 de junio de 2022, ninguna de las estaciones de la RCCAVA superó el valor de 40 µg/m3 como valor medio diario.

Desde el 14 de junio se han superado valores diarios de 40 µg/m3 y 50 µg/m3 en las estaciones de la RCCAVA de acuerdo con la información obtenido por los modelos predictivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, realizados por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que preveían la presencia de masas de aire africano en superficie sobre la Península con concentraciones de polvo en el rango 5-200 µg/m3 en el centro peninsular, con deposito seco de polvo.

En el “Plan de Acción en situaciones de alerta por contaminación del aire urbano en Valladolid”, el valor previsto para la activación de la “situación 1, preventiva 40 µg/m3 para el PM10 y 50 µg/m3 para la activación de situación 2, aviso, como valor medio diario en más de una estación de medición. Estos valores no deben de estar afectados por condiciones locales naturales, por lo que no se ha activado el Plan de Acción. No obstante, se ha informado a lo largo de la semana de la superación de estos valores y se han mantenido las recomendaciones recogidas en el plan relativas a la disminución de la emisión de partículas finas: el uso del transporte público o acudir al centro caminando, así como evitar, en la medida de lo posible el uso del automóvil.

