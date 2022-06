Reciclaje más cerca para todos los ciudadanos de Valladolid

Cartuchos de impresora, aparatos eléctricos y electrónicos de pequeño tamaño, teléfonos móviles y cargadores, aerosoles, radiografías (cortadas), pilas y baterías, … Son los elementos que se pueden depositar en los nuevos puntos limpios de pequeña dimensión, los “minipuntos limpios”, que el Ayuntamiento ha instalado modo de prueba en tres lugares de la ciudad con el propósito de extender su implantación.

Los concejales Alberto Palomino y Alberto Bustos han presentado en Huerta del Rey esta pequeña infraestructura, que se suma a los cinco puntos limpios fijos y los dos móviles que recorren la ciudad. Se incluyen en el contrato que gestiona la empresa Socamex y la Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana en coordinación con el área de Participación han elegido los centros cívicos por se los lugares más frecuentados por los vecinos.

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Palomino, asegura que este tipo de instalaciones complementan la red lugares donde se pueden depositar de forma selectiva los residuos: “El objetivo es facilitar el reciclaje a todos los ciudadanos. Con todos los puntos que tenemos el que no recicle los residuos es porque no quiere; no hay excusa para depositar los residuos en el contenedor correspondiente o en el lugar adecuado”.

El concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos, considera que esta forma de acercar los puntos limpios a los centros cívicos “es una oportunidad para que todas las personas, desde los niños a los adultos, puedan contribuir al reciclaje”.

Los espacios en los que se han instalado son tres:



- Centro Cívico Parquesol

- Centro Municipal José Luis Mosquera (Huerta del Rey)

- Centro Cívico de Parque Alameda.

