Ronaldo ve amenazada su intención: duro comunicado contra el cambio de escudo y nueva protesta

Noticias relacionadas El presidente que cumple: Ronaldo comienza el Camino de Santiago por el ascenso del Real Valladolid

El Real Valladolid vive estas semanas sentimientos contrapuestos. La alegría y euforia ocasionadas por el ascenso a la Primera División se han visto emborronadas por el anuncio del futuro cambio de club hace unos días. Una decisión que no ha gustado nada a un gran sector de la afición que desde entonces no ha parado de manifestar su opinión contraria a esta modificación.

A los cánticos en los últimos partidos se ha unido este domingo de madrugada una gran pancarta en la tienda oficial del Pucela en la calle Héroes de Alcántara. "El escudo no se toca", se puede leer en ella. Y es que la peña Valladolid 1984, que se ha declarado autora de la acción en redes sociales, ha acompañado a dicha foto con un comunicado muy duro contra este cambio.

En él explican a "los ilusos" que están "a favor del cambio" o a los que creen que el escudo "ya ha sido manipulado muchas veces", que durante la historia los motivos que han supuesto una modificación han sido "dos principalmente". "Uno por cuestiones políticas, quitando y poniendo la corona, y otro acorde al escudo de la ciudad, cuando se añadió la laureada de San Fernando", señalan.

A esto puntualizan que el cambio que se quiere hacer ahora es meramente "comercial y económico". "Creen que modernizándolo pueden vender más camisetas y no se dan cuenta de que tenemos el escudo más bonito de España", aseveran en el comunicado recogido por EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Del mismo modo, se preguntan si "¿será rentable?" y denuncian que "igual con la subida de abonos que se lleva teniendo en mente un tiempo se paga el capricho de nuestro actual presidente". "Y decimos actual porque ¿cuánto tiempo más durara aquí? Cabe remarcar lo que él mismo dijo cuando llegó, el Real Valladolid para él es un mero trámite para conseguir la presidencia de la Federación de Fútbol Brasileña", denuncian.

Para este sector de la afición este es el primer paso para que también el máximo mandatario brasileño "no se conforme" y quiera cambiar "el nombre del estado a cambio de una nueva casa en Ibiza" o el himno, "que igual sonará mejor en portugués".

"No estamos en contra de Ronaldo, pero hay cosas por las que no vamos a pasar, nuestra historia y nuestra identidad no será emborronada por un señor para el que nuestro club es un simple paso en su carrera comercial. Algunos prefieren esperar a ver el nuevo escudo para decidir si les gusta, pensarán que una vez cambiado será cuando el Fenómeno nos preguntará si lo queremos cambiar", sentencian en el duro comunicado.

Sigue los temas que te interesan