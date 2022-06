Juan Tallón: "Despegar la cubierta de un libro es la puerta que se abre a una nueva forma de vivir la vida"

Instrucciones para abrir un libro. Bajo este título, el escritor gallego Juan Tallón ha reflexionado sobre la importancia de la lectura durante el pregón que marca el comienzo de la 55ª Feria del Libro de Valladolid. “Probablemente, leer es el acto más importante que acomete el ser humano a lo largo de la historia. Saber leer te salva la vida varias veces al día y múltiples veces en una semana”, ha destacado.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha sido el encargado de introducir el acto y ha elogiado la importancia de la literatura en sus distintas vertientes. “Sin las ficciones seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad para que la vida sea vivible”, ha defendido.

Aspecto sobre el que posteriormente ha profundizado Tallón en su pregón. “Es obvio que nadie necesita instrucciones para abrir un libro”, ha explicado previamente en una rueda de prensa, “no obstante enfatizo cómo cambia una vida cuando empiezan a abrirse los libros”.

A lo largo de su pregón ha abundado en esta idea: “Despegar la cubierta de un libro en realidad es la puerta a una nueva forma de vivir la vida, la vida de la instrucción, del conocimiento, de empezar a descubrir cosas porque las lees”. A juicio del escritor gallego, un libro son instrucciones para mejorar tu vida, para recibir conocimiento y eso te permite desenvolverte de otra manera en el mundo.

Tallón ha explicado que el título del pregón (Instrucciones para abrir un libro) pretende ser también un guiño a Julio Cortázar que escribió instrucciones para cosas tan peregrinas como subir unas escaleras, matar una hormiga, dar cuerda a un reloj… “Nadie necesita instrucciones para nada de esto, pero quise seguir ese juego de Cortázar. Abrir un libro es ese clic que hace una llave al abrir una puerta y entonces entra en contacto con lo desconocido”, ha comparado.

En su intervención, Juan Tallón también se refirió al proceso contrario, de concluir y cerrar los libros, pero que, siempre van a estar ahí. “No todos, pero sí los más importantes y te siguen acompañando porque los libros importantes dejan una huella. Quizás no recuerdes con el paso de los años el argumento, pero sí lo recuerdas por lo importante que fue. Quizás la importancia se atrinchera en una imagen en una escena en un personaje o en un título”, ha añadido.

El escritor gallego ha reconocido que recibió con “perplejidad” el encargo de dar el pregón para abrir la Feria del Libro. “Hay algo inexplicable en el hecho de que yo sea pregonero de la Feria de Valladolid. Vivo un raro idilio con la ciudad desde hace cuatro años cuando vine invitado por la Universidad a participar en un curso de verano. Repetí al año siguiente, volví otra vez… Ni soy de Valladolid, no he trabajado nunca aquí pero yo amo Valladolid. Son cosas de esas inexplicables que tienen mucho encanto y que no quieres que dejen de pasar”, ha concluido.

Sigue los temas que te interesan