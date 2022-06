El rastro de Valladolid incorpora programación musical a su actividad en el mes de junio

Noticias relacionadas Música, talleres y degustaciones para promocionar el comercio de proximidad desde los mercados

Desde la Concejalía de Innovación, Desarrollo Económico, Comercio y Empleo, se apuesta por "apoyar al sector del comercio no sedentario de nuestra ciudad con acciones de promoción, visibilización y difusión, ya que supone un sector de gran interés, tanto por su destacada repercusión en el empleo, en la actividad económica local o la economía circular, como por ser un elemento para la cohesión de la vida comunitaria al facilitar que las calles y las plazas sean lugares de encuentro de la ciudadanía".

La concejala de Innovación, Desarrollo Económico, Comercio y Empleo, Charo Chávez ha explicado que "este es un importante sector económico de nuestra ciudad, el del comercio ambulante, que implica a más de mil familias, por lo que es prioritario impulsar su actividad y ayudarlos a desarrollarla".

De esta manera, ha comentado Chávez, "se quiere impulsar y animar el mercadillo y el rastro, ubicado en el Real de la Feria, (Avenida Mundial 82, Valladolid), integrado por el mercadillo de carácter generalista, el rastro de segunda mano y el mercadillo de antigüedades, durante los cuatro domingos del mes de junio mediante la realización de actuaciones musicales en directo por diferentes grupos artísticos locales de 13:00 a 14.30 horas, con el fin de acompañar y dinamizar durante unas horas a clientes y visitantes que acudan a realizar sus compras".

"Es una ocasión para disfrutar de una oferta muy variada, para pasar unos domingos festivos y para apoyar a nuestros pequeños comerciantes ambulantes, grandes colaboradores de la economía circular, algo por lo que apuesta este Ayuntamiento y esta Concejalía en particular, la segunda mano, para dar nueva vida a muchos objetos y a precios muy competitivos" ha afirmado la concejala.

Programación de conciertos

-5 de junio - The Shower Singer

-12 de junio - Los Peret´

-19 de junio - Rumbo al Ritmo

-26 de junio - Jimenos Band

Se celebrarán de 13:00 a 14.30 horas, "un horario que se ha consensuado atendiendo a las necesidades de los vendedores de los puestos para no perjudicar las ventas. Además, se ha elegido solo el mes de junio para testar esta nueva propuesta, siendo un mes en el que no hace aún demasiado calor. Si funciona bien, la idea es retomarlo en otoño e incluso implementar otro tipo de actividades que otros ciudadanos han solicitado, vinculadas al tema de la segunda mano, economía circular, etc.", ha comentado Chávez, quien ha adelantado que también se ha asumido un compromiso de mejorar la imagen de los puestos.

Líneas de Auvasa:

* L8 Prolongación al mercadillo de 8:30-15:00 h (parada en raqueta de Av. Real Valladolid).

* LC1 y LC2 junto al Centro Cultural Miguel Delibes.

