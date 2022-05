Medina de Rioseco apuesta por los espacios sin humo para luchar contra el cáncer

En España todas las personas deberían tener las mismas oportunidades para prevenir el cáncer y no es así. Para corregir esta situación, facilitar la adopción de hábitos de vida saludable y poner freno al impacto del tabaco, sobre todo en los menores, la Asociación Española Contra el Cáncer lanza una campaña de movilización social en todo el país. El objetivo es liberar espacios emblemáticos del humo del tabaco.

Un ejemplo de ello es el de las instalaciones deportivas del Polideportivo Municipal de Medina de Rioseco, que se adhieren al acuerdo de Espacios Libres de Humo tras la firma del convenio pertinente celebrada este martes, 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. Al acto ha asistido el alcalde del municipio, David Esteban, miembros de la corporación municipal, y representantes de los clubs deportivos de la localidad. Asimismo, por parte de la Asociación ha acudido el presidente, Artemio Domínguez, junto a Paqui Aranda, delegada local de la entidad.

De esta forma, Medina de Rioseco, se suma al movimiento nacional que busca liberar de humo otros lugares emblemáticos como el parque de El Retiro en Madrid, los jardines de Viveros en Valencia o las Lagunas de Ruidera en Ciudad Real. En el caso de ciudades de Castilla y León, se reivindican los siguientes espacios: la plaza Mayor de Salamanca, la plaza de Santa María de Burgos, las murallas de Ávila y en Zamora el parque de la plaza de Castilla. Por su parte, Valladolid ha propuesto liberar el parque Campo Grande, una iniciativa que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento.

La campaña, que busca sumar el mayor número de espacios libres de humo, recabará firmas de la ciudadanía en toda España que posteriormente se presentarán a los distintos ayuntamientos y que servirán también para reclamar la ampliación de la actual Ley Antitabaco y conseguir que, en el año 2030, en línea con la Unión Europea, haya la primera generación libre del humo del tabaco.

El tabaco mata y su humo, también

El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible. Cada año, en el mundo, fallecen más de 8 millones de personas a causa del tabaco de las cuales 7 millones lo han hecho por consumo directo y alrededor de 1,5 millones no se habían encendido un cigarro. Sólo en España, el tabaco mata cada año a más de 50.000 personas siendo el responsable del 30% de todos los casos de cáncer y de hasta 20 tipos distintos como el del pulmón, laringe, páncreas, vejiga, esófago o hígado.

La relación directa entre consumo de tabaco y cáncer está más que asumida por la sociedad, pero ¿qué pasa con el humo del tabaco? La población no percibe el riesgo de desarrollar cáncer cuando inhalas este humo tóxico. Sin embargo, está demostrado que este humo provoca cáncer ya que contiene más de 70 sustancias cancerígenas. Y no, el humo no se esfuma al aire libre. En el 100% de los espacios públicos donde hay menores hay restos de humo de tabaco perjudiciales para la salud como, por ejemplo, en el 95% de las terrazas, en el 46% de los accesos a los centros escolares o en el 43% de los parques infantiles. Un último dato: una colilla apagada continúa desprendiendo un 14% de nicotina durante al menos 24 horas.

Los menores, indefensos frente al humo del tabaco

Los menores de 12 años son una población muy vulnerable y están indefensos frente al humo del tabaco. El 72% están expuestos a este humo, de los cuales el 43% lo está en espacios públicos, ya que 9 de cada 10 fumadores fuma delante de ellos.

Las consecuencias para la salud son obvias: multiplican el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en la edad adulta, pero en el corto plazo tienen un 50% más otitis, un 30% más de infecciones respiratorias y un 20% más de crisis asmáticas. Ampliar los espacios libres de humo es proteger su derecho a no enfermar y desnormalizar el consumo de tabaco, la segunda sustancia tóxica más consumida entre los 14 y los 18 años.

Deshabituación tabáquica en Valladolid

La Asociación en Valladolid desarrolla en su sede (Claudio Moyano, 26-bajo) el programa de Deshabituación Tabáquica, subvencionado por el Comisionado Regional Para la Droga, e impartido por un médico-psicoterapeuta. Se organizan grupos tres veces al año y cada una de las veces se dividen en dos grupos diferentes. En total se realizan seis grupos. Cada uno está formado por hasta 15 personas, lo que supone un total de 90 personas beneficiadas por el programa al año.

Desde la pandemia estas cifras han sido muy variables, y la entidad se ha visto obligada a reducir el número de participantes. Sin embargo, la intención es ir retomando la frecuencia y el número de personas habitual.

Por otro lado, la app móvil Respirapp permite al usuario realizar la deshabituación tabáquica de manera personal, siguiendo una serie de pautas para el abandono paulatino del consumo de tabaco.

El Campo Grande de Valladolid se libera de humos

La Asociación Española Contra el Cáncer en Valladolid ha propuesto al Ayuntamiento de Valladolid convertir el emblemático Campo Grande en un espacio sin humo. Por su parte, el consistorio apoya la iniciativa y en breve será señalizado.

Hasta la fecha se han unido a la iniciativa el ayuntamiento de Medina de Rioseco liberando de humo las instalaciones deportivas del Polideportivo Municipal , el ayuntamiento de Medina del Campo que ha señalizado ya las dos piscinas municipales de los polideportivos, así como diez centros educativos y el Club Deportivo Los Arces de Valladolid que libera de humos todas sus instalaciones.

