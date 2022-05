El TAC ya está aquí: a la venta de entradas para los espectáculos de aforo reducido y disponible la App

La 23 edición del Festival Internacional del Teatro de Artes y Calle de Valladolid -TAC 2022- está ultimando los detalles para volver a recorrer la ciudad. Para ello, se ha vuelto a habilitar la aplicación para dispositivos móviles 'TAC 2022', desde donde se podrá obtener información detallada de los artistas y votar al preferido del público. También las entradas saldrán a la venta a partir de las 18.00 horas de esta tarde, tanto de manera física, en las taquillas de la Casa Revilla, como online, a través de la web www.tacva.org.

Los espectáculos que necesitarán entrada son los programados en el Museo Nacional de Escultura: en el claustro el de Ángel Durán, con 'The beauty of it'; en la capilla José Antonio Portillo, con 'A pie'; y en el jardín Neønymus, con 'Polifonías inspiradas en un tiempo remoto'. También necesitará el de la compañía Toti Toronell y 'Libèlul.la', que estará en la plaza de la Universidad; en el Campo Grande para Djade y su 'Ohtli'; en el Archivo Municipal de Cultura para ver tanto Hippana Maleta, con 'Tunnel', como La víspera, con 'Murmullo; y en el Museo Patio Herreriano, donde estarán Vanesa Aibar y 'La Reina del metal' en el Patio de los Reyes, y la compañía La Sala, con 'Alive', en la sala 8.

El horario para recogerlas en la Casa Revilla es de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas y los sábados de 12.00 a 14.00 horas. La tarifa única es de 1,5 euros de gastos de gestión y solo se podrán adquirir un máximo de cuatro entradas por función y hasta 16 por operación. No se podrán cambiar o reembolsar, excepto si se cancela el espectáculo. La atención al público en caso de reembolso es en la web tac@mgtickets.es.

Aplicación móvil

Cada usuario de la app podrá configurar su propio TAC con una selección de sus espectáculos favoritos para conseguir un acceso más rápido y sencillo, con la posibilidad de activar alertas de las siguientes funciones.

La app 'TAC 2022' dispone de un plano donde están geolocalizados los espacios que albergan representaciones y recoge toda la información del programa de este año, organizada por fecha, compañías y espacios.

A través de ella los asistentes también podrán votar al mejor espectáculo para otorgar el Premio del Público. Para ello deberá votar a cinco espectáculos de todos los que figuran en la papeleta virtual asignando una puntuación del 1 al 5.

Además, en el apartado de 'Información' se comunicará los posibles cambios derivados del mal tiempo, como el aplazamiento de espectáculos.

Los usuarios de dispositivos con el sistema Android ya pueden descargársela y la de iOS está solo pendiente de la validación de la plataforma.

'AHORA SÍ, ¡A RECUPERAR LA CALLE!'.

La 23 edición, que se desarrollará del 25 al 29 de mayo y que tiene como lema 'Ahora sí, ¡a recuperar la calle!', pretende recuperar la ebullición y dinamismo de la ciudad con las 196 funciones de 49 espectáculos de un total de 46 compañías, 13 de ellas internacionales.

En el extenso programa confluyen el riesgo, la alta calidad, la espectacularidad, la diversión, la crítica social, la estética, la poética y la revisión de ideas y discursos artísticos, ofreciendo una panorámica representativa de la creación contemporánea en el ámbito de las artes vivas de calle con grupos nacionales e internacionales.

Durante cinco días, las artes de calle ocuparan Valladolid, para jugar con el público y con espacio público, transformándolo temporalmente para un uso que no es el cotidiano y que difícilmente se puede ofrecer en otros contextos.

El homenaje de esta edición será a FiraTàrrega, el mercado internacional de las artes escénicas con más trayectoria de España y una de las más relevantes de Europa, que acaba de cumplir 40 años.

El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid está organizado por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Fundación Municipal de Cultura, y cuenta con el patrocinio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), y El Norte de Castilla. Además, colaboran Aquavall; el Instituto Etxepare-Gobierno Vasco; el Museo Nacional de Escultura; el Museo Patio Herreriano; la Casa de Zorrilla; el Museo de la Ciencia; el Archivo Municipal de Valladolid; el Colegio Seminario Menor de Valladolid; el Espacio Serendipia, la Cúpula del Milenio y la Asociación Vecinal del barrio Girón Valle de Olid.

