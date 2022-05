Puente, sobre las elecciones de 2023: "Las expectativas son buenas y la gente está contenta"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado ante los medios de comunicación que las expectativas de cara a las próximas elecciones municipales de 2023 "son buenas". "La ciudad está satisfecha con el trabajo del Gobierno, vamos a unos comicios que todo apuntan a que serán exclusivamente municipales y ahí se va a poder valorar el proyecto local de cada uno y en ese escenario jugamos con ventaja", ha añadido.

En la misma línea ha querido mostrar "cero preocupación" por renunciar al soterramiento, y es que es una de las variables que puede afectar directamente al electorado. "En 2019 ya fuimos con la franqueza de renunciar a ello y lo que no voy a hacer es mentirles a los ciudadanos para que me voten. Vamos avanzando en la alternativa, que es visible palpable, es un avance. Hemos puesto realismo y las cosas se van a ir viendo", ha insistido.

También se ha hecho referencia al candidato del PP, el cual todavía no se conoce, a diferencia de los socialistas, que ya se sabe que volverá a ser Óscar Puente. "He léido una columna que decía que también decía que había dudas en el PSOE, me pregunto que ¿dónde andaré yo viviendo?", ha ironizado.

En la misma línea ha puntualizado que todas las formaciones "tendrán candidato" y "será el mejor posible". "Lo relevante es que si detrás del candidato hay un proyecto de ciudad, político y un rumbo donde ir. El partido socialista tiene candidato y rumbo, y eso es una diferencia con el resto", ha sentenciado.

Sigue los temas que te interesan