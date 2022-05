El duro mensaje contra el dueño del perro Cooper tras declararse culpable de su muerte

Luis E.M, el acusado de causar la muerte de su perro ‘Cooper’ a finales de agosto de 2018, se declaró este lunes culpable de haber introducido un trapo en la boca del animal que le taponó la tráquea y provocó su muerte por asfixia, en unos hechos que han quedado vistos para sentencia, tras la celebración de un juicio que se había suspendido hasta en tres ocasiones.

El juicio tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid. En el mismo, tanto él como su exmujer, Raquel F.R, se acogieron a su derecho de no declarar. El varón, aún así, ha tomado la palabra para reconocer su culpa y la segunda se ha declarado inocente. Las acusaciones populares personadas en la causa, Defaniva y Libera, también responsabilizaban a la segunda de los hechos.

La Asociación Defaniva ha publicado un duro mensaje contra el confeso culpable que EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León:

“No sabemos ni qué escribir ni qué decir, ya que todavía, nuestra mente está allí, así que os pedimos disculpas si nos dejamos algo en el tintero… No os vamos a hacer esperar o que tengáis que leer hasta el final, NO, NO HAY SENTENCIA DEFINITIVA, debemos esperar a lo que dictamine el juezAhora que ya lo sabéis, podéis seguir leyendo con calma y acompañarnos en esta historia.

Por fin se ha celebrado el juicio, y eso que al principio pensábamos que se volvía a suspender porque no estaba ella (quién llegó tarde o “justo a tiempo”). Antes de comenzar el juicio, nos proponen llegar a un acuerdo, el que, por supuesto, desestimamos, ya que queremos llegar hasta el final, por Cooper, por todo los sin voz. Se inicia el juicio, sorpresa, él se declara CULPABLE, aunque todos lo sabíamos, hasta el día de hoy, siempre ha mantenido su inocencia, pero hoy, por fin, ha reconocido que mató a Cooper, delante de un juez, ¿por qué? Porque ese hecho, el de declararse culpable, le rebajará la sentencia.

Tanto él, como ella, se han negado a declarar. La guardia civil tampoco ha tenido que declarar porque con las pruebas que había se ratifica su versión. Así que solo hemos hablado nosotros, contando, brevemente lo que podíamos, sobre lo que nos preguntaban y la veterinaria y forense, que expresan que este caso es único, nada habitual; exponiendo lo importante de que fuese ejemplar…

Nosotros, Defaniva, como Libera, nos ratificamos en pedir la pena máxima a ese engendro de ser humano, pero hemos rebajado la pena de ella, teniendo en cuenta que es una mujer maltratada por el mismo engendro que mató a Cooper. Si, tienen sentencia de divorcio y denuncias de maltrato (nosotros ya lo sabíamos desde el confinamiento); qué raro, ¿verdad? ¿Cómo un hombre que mata a un perro a golpes puede pegar a una mujer? ¡increíble! ¿No? (nótese la ironía). Igualmente, por mucho que empaticemos con la situación de la mujer, cohibida, amedrentada, manipulada, por ese ser, ella no hizo nada en ese tiempo, ni pedir ayuda, ni buscar solución, ni por ella, ni por Cooper, ni por su hija… pese a quién le pese, lo ha encubierto, también era su perro, también era su responsabilidad".

