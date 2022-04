Fresno el Viejo aprueba la urbanización de seis calles por 118.000 euros

El pleno del Ayuntamiento de Fresno el Viejo ha aprobado hoy el proyecto básico y de ejecución de la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de la C/ Lanzón, C/ y Tr. Cortina Monsalvo y C/ Cortina Tavera de Fresno el Viejo incluido en los planes provinciales bienales de los años 2022 y 2023 de la Diputación Provincial de Valladolid.

El importe de este proyecto supone 70.800 €, a estos se sumaran otros 18.000 € más para terminar con el adoquinado o asfaltado de las calles mencionadas, lo cual hace un total de inversión de 88.800 €.

Tras la aprobación en el pleno, este proyecto pasará a exposición pública y si no existen alegaciones al mismo, esperemos que se termine a principios del 2023.

Igualmente se ha informado de las obras a incluir en el plan V de la Diputación Provincial de Valladolid, que es el adoquinado de la C/ Arrabal del Tejar y la construcción de una nueva plaza que llevará por nombre El castillo de la orden, con una inversión de 30.000 €

Con esta inversión se sigue realizando la renovación de las redes y el asfaltado o adoquinado de las calles del municipio de Fresno el Viejo.

