Diez compara su caso con el de Ayuso: "No sé qué le pasó a Pablo Casado"

El secretario general del PSOE local de León y alcalde de la capital, José Antonio Diez, ha comparado este viernes su caso con las acusaciones de la dirección nacional del PP a Isabel Díaz Ayuso, que desataron una guerra abierta en los populares. "Es un caso similar al de Ayuso, salvando las diferencias. Exigía ser la presidenta de su partido, por exactamente lo mismo. No sé qué le pasó a Pablo Casado", comentó irónicamente, después de destacar el afecto y las muestras de apoyo que recibe estos días y que espera también de forma "unánime o casi" de su Ejecutiva local, a la que reúne este viernes.

Diez se mostró hoy “tranquilo” después de que el partido, en el ámbito estatal, haya rechazado la existencia de las irregularidades que él denunció en el centro de su agrupación, auspiciadas por la dirección provincial que ostenta Javier Alfonso Cendón y que impulsa a su rival, Pilar Carnero, en el proceso electoral convocado para el 4 de mayo.

El alcalde de León, que ha presentado varios recursos al respecto, espera “cordura” desde Ferraz e insiste en que no tendría sentido, como apuntan desde la formación, la posibilidad de que el candidato a alcalde no sea quien dirige la agrupación local. “Imaginen que fuera alcalde y tuviera una agrupación hostil, como sería esta, porque defiendo León por encima de todo. Cualquiera con un poco de ética jamás lo va a aceptar”.

Cabe recordar que la denuncia de Diez argumenta que alrededor de 200 afiliaciones al partido no cumplen los requisitos que se exigen para ser militantes de derecho y poder votar en las cuestiones que afectan a la agrupación, aunque sí puedan hacerlo paras las de ámbito estatal. Por eso, aunque Ferraz no asuma sus argumentos, considera que es bueno que la militancia sepa que esas personas no residen en León ni han acreditado una vinculación con la ciudad. “Confío plenamente en la militancia, en el sentido común de los militantes”, dijo.

