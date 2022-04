Una película taiwanesa se corona en Valladolid

La película taiwanesa 'Moneyboys', del director Jean-Louis Vialard, se alzó esta tarde con el Premio del Jurado al Mejor Largometraje de Ficción de la 21 edición de la Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual Cinhomo, cuya gala de clausura se celebró en el Aula Mergelina de la Universidad de Valladolid.

'Moneyboys' es el debut en el largometraje del cineasta taiwanés, afincado en Austria, C. B. Yi. Según el fallo del jurado, “con pulso maestro y una factura audiovisual impecable, el realizador acompaña a su protagonista en un recorrido vital hipnótico y emocionante, a lo largo del espacio y del tiempo, desde el mundo rural hasta la jungla urbana, en busca del amor, los sueños, la aceptación y la liberación personal”.

El jurado, formado por César Combarros, Jelena Dragas y Chema Domingo, acordó conceder también una Mención Especial a 'At the end of Evin', ópera prima de los iraníes Mohammad y Mehdi Torab Beigi, “por su exploración de las relaciones de poder en un régimen como el iraní y por su capacidad de sumergir al espectador en una experiencia radical, poniéndole en la piel de una persona trans que busca desesperadamente escapar de un cuerpo que no siente como suyo”.

Asimismo, el jurado decidió otorgar el Premio Bodega Hiriart al Mejor Cortometraje de Ficción a 'Dans la Nature', del suizo Marcel Barelli, “por reflejar con una mirada positiva, para todos los públicos, divertida, didáctica y desacomplejada, que la diversidad sexual y de género es una realidad normalizada en la naturaleza”. Además, ha hecho una Mención Especial al cortometraje '17 minutos con Nora', del español Imanol Ruiz de Lara, “por su capacidad para abordar con pericia técnica y solvencia interpretativa problemáticas diversas, como el acoso escolar o la incomunicación entre padres e hijos”.

El público también otorgó el Premio a Mejor Cortometraje ex aequo a 'Dans la Nature' y a 'Nuestros hijos' de Cecilia Gessa. Y otorgó el Premio al Mejor Largometraje a 'Tengo miedo torero', la adaptación cinematográfica de Rodrigo Sepúlveda de la novela homónima de Pedro Lemebel.

En cuanto al XV Ciclo Documental de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, el jurado oficial, formado por Carmen Rodríguez, Miguel Sánchez y Raquel Aranzana, ha decidido otorgar el Premio Ribera de Duero al Mejor Largometraje Documental a 'Bienvenidos a Chechenia' de David France, “por ser un arriesgado trabajo de recogida de testimonios y experiencias con gran capacidad para transmitir al espectador la dramática persecución que sufre la población LGTBI en Chechenia. El documental visibiliza la importante labor del activismo con un discurso narrativo coherente y eficaz”.

Además, otorgó el Premio al Mejor Cortometraje Documental a 'Hors-Jeu' de Hannah Cauhépé “porque construye de manera eficaz un relato sobre una problemática concreta, la persecución institucional al colectivo LGTBI en Turquía, arrojando a la vez luz y esperanza. Muestra cómo el deporte, un ámbito tradicionalmente heteronormativo, puede convertirse en un espacio de libertad y de encuentro para todas las personas. Asimismo, destaca la cuidada realización audiovisual del cortometraje”.

Por su parte, el jurado senior, formado por Emiliano Piélagos, Toñi Arranz y Mauri García, otorgó el Premio al Mejor Largometraje Documental a 'Atrévete' de Iratxe Aranguren Lacunza y Luis Aranza Ladrón. Y otorgó también una Mención Especial a 'Bienvenidos a Chechenia'. El Premio al Mejor Cortometraje Documental se lo han otorgado a 'Se receta silencio' de Miguel Misses y Aitor Aguirre, por dar visibilidad a la intersexualidad.

Finalmente, el jurado joven, formado por Diego Yáñez, Silvia Mazuelas y Roco Gómez, ha otorgado el Premio al Mejor Largometraje Documental a 'Toutes les vies de Kojin', de Diako Yazdani, y ha querido hacer una Mención Especial a 'Aprender a vivir' de Ander Duque por dar visibilidad a la situación del VIH en la actualidad. Finalmente, el Premio al Mejor Cortometraje Documental, se lo han otorgado, al igual que el jurado oficial, a 'Hors-Jeu'. También han querido hacer una Mención Especial al cortometraje 'Se receta silencio'.

Gran afluencia de público

La gala, que colgó el cartel de aforo completo y que fue presentada por Lady Veneno, culminó con la proyección de 'Potato Dreams of America', una película estadounidense del director Wes Hurley.

Desde la organización destacan la gran afluencia de público en esta edición, habiendo vendido todas las entradas en algunas sesiones, lo que confirma Cinhomo como un festival consolidado para los amantes del cine, pero también para todas las personas comprometidas con la diversidad, en un momento de políticas regresivas en derechos para Castilla y León.

Yolanda Rodríguez, presidenta de Fundación Triángulo, señala que “desde la organización sólo tenemos palabras de agradecimiento. Esta vigesimoprimera edición ha sido un éxito, las salas se han llenado, el público ha respondido a la llamada de la diversidad y del cine. Esto solo nos demuestra que ante políticas regresivas, la ciudadanía se compromete con la diversidad, con la igualdad y el respeto hacia las personas LGBTI”.

“El apoyo de las personas voluntarias del equipo organizador y del público y las instituciones indica que el esfuerzo de sacar adelante un festival de este tipo ayuda a hacer de Valladolid y de Castilla y León un sitio mejor para vivir, del que nadie quiera escapar por ser quién es, y por sentir y amar como cada uno quiera, en libertad, respetando los Derechos Humanos”, concluyó Yolanda Rodríguez.

