El cáncer de colon y la importancia de 'el otro test'

La Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon, ha presentado la campaña ‘El otro test' invitando a la población a participar en los programas de cribado implantados en España y que pueden ayudar a superar este tipo de tumor en el 90% de los casos si se detecta a tiempo.



En una situación en que la palabra “test” ha pasado a formar parte del día a día debido a la pandemia y a la variedad de tipos de test para la detección del COVID-19 con los que la sociedad se ha familiarizado, la Asociación recuerda a la población que existe otro test, el Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), que disminuye la mortalidad a corto plazo entre un 30% y un 35%.

Además, en un estudio realizado con los datos del Programa Poblacional del País Vasco, se ha demostrado un incremento de la supervivencia a 5 años del 23,4%, en las personas participantes de los programas de cribado.

La desigualdad en el acceso a los programas de cribado y la desinformación, origen de los bajos niveles de participación

El cáncer de colon, el tumor de mayor incidencia en España, con 40.926 nuevos casos diagnosticados el último año, es uno de los tres tumores que podría detectarse precozmente, e incluso en algunos casos evitarse, gracias a los programas de cribado. Sin embargo, el acceso a estas pruebas es desigual porque el programa no está implantado al 100% en todas las CCAA y porque el grado de información sobre las pruebas de detección precoz que tiene la población tampoco es el mismo.

Así, solo el 50% de la población sabe de la existencia de los programas de cribado en cáncer colorrectal, siendo la colonoscopia la principal prueba diagnóstica que se conoce en cáncer de colon. Respecto a la prueba del TSOH como método de diagnóstico, solo el 30% la conoce, lo que hace que el nivel de participación en las pruebas de detección precoz sea muy bajo.

En el caso de cáncer de colon, las personas en riesgo medio por esta enfermedad son aquellas que tienen entre 50 y 69 años por lo que, conseguir que toda la población de esta franja etaria acceda a los programas de cribado de cáncer de colon, reduciría la morbimortalidad por este tipo de tumor.

Para conseguir el verdadero impacto positivo de los programas de cribado es necesario alcanzar una participación de la población diana superior al 65%. Solo la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco superan esta participación, con un 73% y 72% respectivamente. Por debajo de estos porcentajes, se sitúa La Rioja, con un 60% en participación o, en el extremo opuesto, Ceuta, con un 22%, lo que viene a mostrar la participación variable dependiendo de la CCAA y, por tanto, la desigualdad que existe en España a la hora de prevenir el cáncer.

Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española, señaló “la importancia de que la población entre 50 y 69 años se haga el test de sangre oculta en heces porque le puede salvar la vida. En la Asociación seguiremos trabajando para que todas las personas tengan las mismas oportunidades de detectarte precozmente el cáncer de colon y esto pasa por concienciar a la población sobre la importancia de participar en los programas de cribado y por trabajar con las Instituciones para que tengan una cobertura del 100% para el año 2024”.

El Test de Sangre Oculta en Heces, la prueba que puede salvarte la vida

El TSOH, a diferencia de la colonoscopia, es una prueba indolora, no invasiva, rápida y cómoda que puede realizarse en casa. Se trata de una prueba que se realiza cada dos años que anticipa la detección del cáncer antes de que este se produzca, lo que convierte a esta prueba en el mejor método preventivo del cáncer de colon.

Se trata, además, de una prueba no invasiva y, por lo tanto, nada molesta, que trata de determinar la presencia de sangre no visible en las heces con el objetivo de detectar a tiempo pólipos o lesiones en el colon que podrían derivar en un tumor maligno.

A partir de un kit gratuito, se realiza la recogida que posteriormente se analizará en laboratorio. Las actuales pruebas de sangre oculta en heces no precisan de una dieta especial previa a la recogida de la muestra y suele ser suficiente una sola recogida. El kit suele incluir un recipiente (tubo), una pequeña espátula para la recogida de la muestra y un sobre o bolsita para guardar el tubo. El test lo realiza la propia persona en su domicilio, aunque la lectura del test ha de ser realizada por personal sanitario cualificado.

Otro de los aspectos positivos que contempla el TSOH como medida preventiva, es que el coste de esta prueba es de 2€ frente a los 200€ de la colonoscopia.



Cáncer de colon, el tipo de tumor más frecuente y el segundo en mortalidad

Según el Observatorio del Cáncer de la Asociación, el cáncer colorrectal es el tumor maligno de mayor incidencia en hombres y mujeres en España (por detrás del cáncer de mama en mujeres y del de próstata en hombres) y el segundo en mortalidad, con 15.269 fallecimientos el año pasado a causa de este tumor. En la franja etaria de mayor riesgo (50-69 años), en el último año se detectaron 15.988 nuevos casos y fallecieron 3.667 personas.

Desde el 1 de noviembre de 2013 el Programa de Prevención está disponible en todas las Áreas de Salud de Castilla y León. Concretamente, en lo que concierne a la prevención precoz del cáncer colorrectal, a partir de 2017 se ha invitado a participar al 100% de la población diana.

En el año 2020 se realizaron en la comunidad 215.597 invitaciones válidas, según recoge el informe de Programas de prevención de salud pública de Castilla y León. De ellas, acudieron 72.900 personas, cuyo TSOH ha sido válido. El porcentaje provisional de participación en el programa ha sido de un 33,81% (número de tests realizados en relación con las personas invitadas). La participación se considera provisional ya que desde que la persona es invitada a participar en el Programa dispone de dos años para acudir al centro de salud para realizarse la prueba. Por provincias, el porcentaje de participación más alto se logra en Soria (47,89%); en cambio, el más bajo es en la provincia de Zamora (25,19%).

En 2020, se ha precisado confirmación diagnóstica en 4.172 casos (test positivos) mediante la realización de una colonoscopia, lo que supone un porcentaje del 5,4%. El porcentaje de positividad entere provincias oscila entre el 4,9% de Salamanca y el 6,3% de León.

Por otro lado, cabe comparar los datos mencionados anteriormente con los del año 2019, previos a la pandemia por Covid-19. En ese año, en Castilla y León, se realizaron 383.801 invitaciones válidas. De ellas, acudieron 139.650 personas, cuyo TSOH ha sido válido.

El porcentaje provisional de participación en el programa durante 2019 ha sido de un 36,4%. Por provincias, Soria registra la participación más alta, con un 43,4%; en cambio, la más baja es en la provincia de Zamora (22,1%).

La población total en edad de riesgo en España en (50 – 69 años) es de 12.610.038 personas por lo que, si se consiguiera una participación del 65% se reduciría la morbilidad y la mortalidad prematura asociada a este tipo de cáncer de colon, además de mejorar su pronóstico.

Por esta evidencia, desde la Asociación se anima a las personas que vivan en Castilla y León, que cumplan la edad para realizarse el test de sangre oculta en heces, y que hayan recibido notificación desde su centro de salud, a que se lo hagan. No obstante, en caso de no haber recibido el comunicado o no haber acudido a la cita, se sugiere contactar con Atención Primaria para solicitar la realización de la prueba.

Se estima que el coste de un cáncer colorrectal metastásico es tres veces mayor que la de un cáncer detectado en estadio local, por lo que, prevenir esta enfermedad o detectarla en fases tempranas ahorraría muchos costes, además de evitar muertes y sufrimientos innecesarios.

