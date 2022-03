La Cofradía de Nuestra Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría no participara en la procesión del Jueves Santo

La Cofradía de Nuestra Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría ha adoptado la decisión de “no procesionar el Jueves Santo en la Procesión de la Vera Cruz, más conocida como procesión de los faroles, al no disponer de paso procesional”.

Así lo han manifestado, a través de un comunicado, en el que han añadido que “desde el año 1997, la cofradía procesionaba un pequeño Cristo, bajo la advocación de Cristo Yacente, anónimo del siglo XVI y que es propiedad del Convento de las Madres Agustinas. Pues bien, este convento ha tomado la decisión de no ceder al Cristo Yacente para la procesión. Decisión que fue comunicada a la cofradía a principios del mes de marzo y que se trasladó a la Junta de Semana Santa de Medina del Campo, organizadora de la citada procesión”.

La cofradía ha indicado que “casi un mes después, y a menos de 10 días de comenzar la semana de pasión, la cofradía todavía no tiene noticias de la Junta de Semana Santa, que a día de hoy no ha planteado una alternativa ante esta decisión. Si bien, el presidente de la Junta de Semana Santa se puso en contacto con el convento agustino y con el propio obispo auxiliar, la decisión de la comunidad parece firme, quedándose la cofradía sin una de las imágenes de devoción más importantes”.

Asimismo, han indicado que “para nuestra cofradía, la participación en una procesión debe realizarse de forma digna, con decoro y respetando los misterios que se celebran. Por eso entendemos que, si después de casi 25 años procesionando la imagen del Cristo Yacente no lo podemos hacer, no saldremos en procesión”.

Del mismo modo, han lamentado que “ni el presidente de la Junta de Semana Santa, ni el consiliario de esta y prior de la orden carmelita en Medina del Campo, hayan movido un solo dedo para encontrar una imagen procesional que pueda ser alumbrada por nosotros en la Procesión de la Vera Cruz. Es por eso por lo que manifestamos que, si los organizadores de esta procesión no muestran interés en que salgamos en esa procesión, no saldremos. Y más cuando la responsabilidad última de que la imagen del Cristo Yacente no salga es de la propia dirección de la Junta de Semana Santa, que no ha cumplido con sus obligaciones”.

Por último, han subrayado que “desde la Cofradía de Nuestra Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría queremos agradecer al convento de las Madres Agustinas, y en especial a su priora, los cerca de 25 años que nos han abierto la puerta de su casa, permitiendo venerar y alumbrar a la imagen del Cristo Yacente”.

