Ayuso ficha a Raquel Sanz, la viuda de Víctor Barrio, como vocal del Centro de Asuntos Taurinos

En un día el que todo el mundo habla del fichaje de Ortega Cano por la Comunidad de Madrid como nuevo miembro del Centro de Asuntos Taurinos, también es protagonista el nombre de Raquel Sanz. La periodista segoviana, viuda del fallecido matador Víctor Barrio, y actual responsable de comunicación del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, también ha sido reclamada por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la CAM, Enrique López, para incorporarse al órgano madrileño que dirige el diestro Miguel Abellán, y por el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso siempre ha apostado.

En este caso Sanz no abandonará las funciones de prensa en el Ayuntamiento, ya que el cargo de vocal que ocupará en el Centro de Asuntos Taurinos es “testimonial”, no es retribuido y no le exige cambio de domicilio. La segoviana ha mostrado su “ilusión” ante este nuevo reto profesional en declaraciones a El Español Noticias de Castilla y León, donde ha confirmado su nombramiento. Su función será la de asesorar desde su punto de vista “taurino y político”, y por supuesto, siempre “en memoria” de Víctor Barrio, algo que también intente hacer desde la Fundación que lleva su nombre. “La idea es poder enseñar el mundo de la tauromaquia desde la administración y aportar mi granito de arena dentro de la admiración que siento por este mundo”, ha asegurado. "Madrid es una comunidad que ha apostado mucho por los toros y me resulta ilusionante", ha afirmado, al mismo tiempo que reconoce que la llamada para su 'fichaje' fue realizada por el consejero de Enrique López.

El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid tiene entre sus competencias el fomento de la Fiesta, promocionar la tauromaquia en su dimensión social y cultural, además de la explotación de la Plaza de Toros de las Ventas, así como la vigilancia, coordinación y control de los adjudicatarios, tal como establece el portal de transparencia regional. También afronta la problemática ganadero-taurina en colaboración con los organismos competentes de las administraciones públicas con entidades docentes y de investigación ganadera.



El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. López ha confirmado el fichaje de Ortega Cano y que «en los próximos días» se remitirá un informe con el currículo del torero.

