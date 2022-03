Concentración de transportistas frente a los terrenos de Switch Mobilty

Tras cuatro días de huelga en el transporte, agresiones, piedras en los camiones de los transportistas y detenciones como la que se ha registrado en Onzonilla, continúan las muestras de descontento del sector que se ha concentrado frente a los terrenos de Switch Mobility antes de la llegada de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, antes de la puesta de la primera piedra de la empresa india.

“No soy de ningún sindicato pero estoy apoyando a la plataforma. Reivindicamos que en España la mayoría de los transportistas son de un solo camión, los autónomos solo tenemos un camión. Hay empresas grandes pero las que distribuimos alimentos, ruedas, etc. Somos autónomos. Exigimos un respeto”, ha asegurado Óscar Infante, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

Concentración frente a Switch Mobility

Máximo Martín, que lleva 20 años en el transporte tras coger el testigo de su padre, asegura que “la situación es insostenible” y piden “que un camión cuesta mucho dinero” y las grandes empresas “compran y venden viajes”.

“Están tirando los precios y cuando nos llegan los portes no podemos trabajar así. No puedo salir a trabajar para que todo se lo lleven las empresas y a mí no me quede un duro”, ha añadido Máximo.

100 personas se han concentrado frente a los terrenos de Switch Mobility, donde la empresa india pondrá hoy su primera piedra con la presencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

Sigue los temas que te interesan