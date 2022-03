Óscar Puente solicita a la ciudadanía que su solidaridad con Ucrania "se canalice por las ONGs"

Los concejales de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Valladolid se han concentrado hoy, en la Plaza Mayor, para mostrar su solidaridad con el pueblo ucraniano, una cita convocada por la Federación de Municipios y Provincias en todos los ayuntamientos de España.

Tras cinco minutos de silencio, el alcalde, Óscar Puente, ha explicado que el acto pretende que sirva para que “cese, de una vez por todas, la agresión” que sufre Ucrania a manos de la Federación Rusa.

Ha aprovechado también para anunciar la redacción de un bando municipal con el que se quieren poner de manifiesto “las dificultades que se están creando con esta corriente de solidaridad que nos desborda”. Y es que hay mucha gente que se está recogiendo “alimentos, ropa o medicamentos” para ayudar, pero lo hacen “por canales que no son los más oportunos” por lo que es muy posible que no acabe llegando a sus destinatarios.

Por eso ha querido hacer un llamamiento a que las ayudas se hagan “a través de los canales oficiales”, es decir, las ONGs y “de una manera ordenada”. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que “se estén colapsando algunos servicios de solidaridad”.

Así ha sucedido, por ejemplo, con Cáritas que ha dejado de recoger ropa, o la Cámara de Comercio de Valladolid que ya ha advertido que comenzaron haciendo una cuestación de alimentos y ya no tienen sitio en el que almacenarlos. “Todo eso no va a llegar al pueblo ucraniano porque además no hay forma de llevarlo hasta la zona de conflicto si no es a través de las ONGs que están trabajando en el terreno”.

En el bando, por tanto, se pide que “esa maravillosa solidaridad se canalice” de forma que realmente llegue a su destino. De otra manera, el esfuerzo “sería baldío”.

Casas para recoger refugiados

El regidor también se ha referido a las personas que ofrecen sus casas para recoger a los refugiados. “Hay que tener calma porque desde las administraciones iremos diciendo lo que se necesita”. Para ello hay que esperar a que se tenga “conocimiento de cuantos van a llegar, en que condiciones y la forma en que se les puede acoger”.

En esa llegada de refugiados, el alcalde ha indicado que de momento “han venido algunos, a través de particulares que se han organizado entre ellos. Nosotros, de momento, no tenemos ningún mensaje de la Secretaría de Estado ni del Ministerio en la que nos hayan dado ninguna información ni preguntándonos por nuestra predisposición”.

Guerra Rusia -Ucrania

