Isabel Colías jugará en el Caja Rural Aula Valladolid hasta el final de la temporada

La pivote Isabel Colías vestirá de blanquiazul al menos hasta el final de la temporada. La jugadora, que llega desde el Hand Vall, ya se ha incorporado a los entrenamientos del Aula Valladolid y está a la disposición de Miguel Ángel Peñas.

“En primer lugar, quiero dar las gracias al Hand Vall Valladolid, con su presidente Rubén Carrasco a la cabeza, por todas las facilidades que nos han dado con este fichaje. Para nosotros es muy importante poder incorporar a jugadoras como Isabel Colías, que es una persona con las ideas muy claras, muy trabajadora, que tiene su futuro bastante claro. Así que solo me queda darle la bienvenida”, ha asegurado el presidente del club, Cayetano Cifuentes durante la presentación de la nueva pivote blanquiazul.

Miguel Ángel Peñas también quiso empezar su comparecencia agradeciendo a Rubén Carrasco todas las facilidades que han dado desde el Hand Vall. “Todas las conversaciones que hemos tenido han sido muy cordiales. Ya hablamos en verano de la posibilidad de que se incorporara después de que se lesionara Fátima. Ella también estaba lesionada y decidimos esperar hasta ahora. Su forma de ser y de actuar nos va a aportar mucho, porque es todo corazón y además es muy potente físicamente. Lógicamente, tiene que adaptarse a la rapidez con la que se juega en División de Honor. Pero creo que nos va a aportar mucho a nivel defensivo”. Con estas palabras ha recibido el entrenador vallisoletano a Isabel Colías.

Precisamente, la nueva jugadora blanquiazul ha sido la última en tomar la palabra para dejar claro que va a dejarse todo durante estos meses que quedan de temporada. “Yo soy muy maja fuera de la pista, pero dentro…”Con esta frase ha resumido Isabel Colías su manera de entender el balonmano.

“Que un club como el Caja Rural Aula Valladolid se fije en mí es muy importante para una jugadora como yo. Y ahora solo me queda devolvérselo todo demostrando mi valía en la categoría. Es verdad que me estoy adaptando al grupo y que me hace falta rodaje, porque la soltura la tengo que coger jugando. Espero ir mejorando con el paso de los partidos”, ha finalizado la nueva pivote del Caja Rural Aula Valladolid.

