Valladolid se viste de Carnaval: actividades que podrían afectar al tráfico del 25 de febrero al 1 de marzo

La Policía Municipal de Valladolid ha informado, a través de un comunicado, de los posibles cortes que podrían ocasionar los distintos pasacalles y eventos que se van a producir en la ciudad del Pisuerga estos días por la celebración del Carnaval.

ACTIVIDADES QUE PUDIERAN AFECTAR AL TRÁFICO

VIERNES 25 DE FEBRERO:

Pasacalles en Barrio Arturo Eyries.

RECORRIDO: Calle Ecuador -Calle Argentina - Calle Chile - Plaza Costa Rica

HORARIO: de 17:00 a 18:00 horas aproximadamente.

SÁBADO 26 DE FEBRERO:

La Noche de las Marzas

RECORRIDO: Plaza Zorrilla - Calle Santiago - Plaza Mayor

HORARIO: de 19:30 a 20:00 horas aproximadamente.

DOMINGO 27 DE FEBRERO:

Carnaval Motero:(Concierto, Concentración y Desfile de motos).

CONCENTRACIÓN: a partir de las 12:00 horas en la plaza Gutiérrez Semprún.

RECORRIDO (13:15 horas): Murcia - Avda. Juan Carlos I - Avda. Madrid - Avda. Zamora - Avda. Salamanca - Avda. Zamora - Pº Zorrilla - Pza. Zorrilla - Acera Recoletos - Estación Padre Claret - Pza. Circular - San Isidro - Juan Carlos I - Canterac - Andalucía - Pza. Gutiérrez Semprún.

LUNES 28 DE FEBRERO:

Carnaval San Pedro Regalado.

PASACALLES

RECORRIDO: Pza. de Carmen Ferreiro - Peñafiel - Pza. Agua, - Jardines de Sabatini - Jardines de Central Park Jardines de la Granja de San Ildefonso - Castilla - Arturo Moliner - Enrique León - Pza. Carmen Ferreiro - Pirámide.

HORARIO: de 17:00 a 18:30 horas aproximadamente.

MARTES 1 DE MARZO:

Pasacalles de Carnaval Barrios Belén, Pilarica y Los Santos Pilarica.

RECORRIDOS: Pza. de las Nieves - Presentación - Navidad - Nueva del Carmen - Rafael Cano - paso bajo la vía férrea - continuando por Pilarica Orden de Malta - Andrómeda - Pº Juan Carlos I - Cometa - Vía Láctea- Astrofísico Carlos Sánchez  Puente la Reina - Calatrava - Pza. Encuentro de los Pueblos donde finalizará.

HORARIO: de 17:00 a 18:00 horas aproximadamente.

Pasacalles de Carnaval Barrio Girón.

RECORRIDO: C/ Hogar, entre Tajahierro y Avda. Los Cerros, donde se concentrarán los vecinos a partir de las 16:30 horas. A las 17:00 horas iniciarán la marcha por C/ Hogar hasta la Pza. Porticada donde permanecerán durante un tiempo, para luego volver por la C/ Hogar al

punto de partida, accediendo al patio del CIC El Empecinado donde finalizará.

HORARIO: de 17:00 a 18:00 horas aproximadamente.

Pasacalles de Carnaval Barrios España y San Pedro Regalado.

RECORRIDO: Plaza de los Jardines (zona viveros) - Jardines de la Granja de San Ildefonso - Jardines de Versalles - Jardines de Sabatini - Jardines de los Alcázares de Sevilla - Avda. Santander - Alcarria - Tierra del Pan - Bierzo - Pº Cauce  Serranía de Ronda.

HORARIO: de 17:30 a 18:30 horas aproximadamente.

Sigue los temas que te interesan