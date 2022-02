Fonseca asegura que el reto de la UE ahora es lograr que Rusia y Ucrania se sienten a negociar

El director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid (UVa), Francisco Fonseca, aseguró que la Unión Europa debe reaccionar manteniendo en todo momento la legalidad internacional y evitar cualquier intento de conquista por la fuerza, a la vez que recalcó que Europa debe estar a la vanguardia de la política y lograr que Rusia y Ucrania se siente en una mesa y encuentren una solución.

A su vez, en declaraciones a la Agencia Ical, Fonseca también reclamó un incremento de la presión diplomática e insistió que lo primordial es que los ataques paren cuanto antes y propiciar que Ucrania y Rusia discutan. “Rusia tiene razones, pero no que no tiene es la razón. La situación de la minoría rusohablante en el este de Ucrania o las necesidades estratégicas de la flota rusa, son razones de peso, pero que no justifican un ataque ilegal”, aseveró.

Aunque Fonseca remarca de que nadie conoce la totalidad de las intenciones de Vladimir Putin y advierte de que para el presidente ruso la Unión Europa no tiene una existencia política clara, “por lo que él preferiría negociar estado por estado”, explicó que, a diferencia con Estados Unidos, a Europa, por su vecindad con Ucrania, se le presenta un problema geoestratético y otro más importante que es su dependencia energética de Rusia.

A su vez, también indicó que, “como ha ocurrido en todas las crisis”, la UE debe salir de este conflicto reforzada en su proyecto de integración, a la vez que se preguntó dónde esta Europa en la política de defensa. En este sentido, el director del Instituto de Estudios Europeos de la UVa aseveró que, al margen de la OTAN, Europa debe tener la capacidad propia de obligar al presidente Putin a “respetarnos políticamente” y para eso es necesario tener no solo una capacidad de presión económica como se demuestra a través de las sanciones, sino también de presión política, lo que supone que el que debe negociar debe ser el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrel, y no los ministros de exteriores de cada país.

Además, Fonseca también planteó la necesidad de contar con un ejército propio como mecanismo de seguridad y advirtió que si Europa no logra aumentar su capacidad de presión, “estamos abocados a ser una pequeña península con final en la Europa Occidental que no cuenta nada en la marcha global del mundo”.

Al mismo tiempo, explicó que Europa representa el 25 por ciento del comercio internacional, mientras que el Euro es la segunda divisa de reserva del mundo, por lo que recalcó que si la UE no logra contar con soporte político de integración y no es capaz de hacer valer sus fortalezas, con una voz única, “desde el exterior nos dirán que solo representamos al 6 por ciento de la población mundial. Nuestra fuerza es el euro, el comercio, la economía social y nuestro modelo democrático, envidiado en cualquier región del mundo”.

Por último, Fonseca también se refirió al mensaje lanzado esta mañana a través de Twitter por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el que pedía por humanidad a Putin que ordenara el regreso de sus tropas a Rusia, para recalcar que lo único que se puede hacer ahora es incrementar la presión diplomática, “moral” y “económica” que sirva para convencer al presidente ruso que “no merece la pena continuar”.

