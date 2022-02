Ciudadanos solicita un plan para evaluar las políticas públicas ejecutadas por el equipo de Gobierno

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Pablo Vicente, defenderá, en el pleno municipal del próximo 2 de marzo, una moción en la que pedirá la implantación de un plan para evaluar las políticas públicas ejecutadas por PSOE y VTLP.

"La transparencia en la gestión es la exigencia más demandada por parte de los ciudadanos y es nuestra responsabilidad garantizarla", apuntó el edil añadiendo, a través de un comunicado, que su formación “ha señalado que es necesaria la implantación de éste para poder evaluar los programas y las políticas públicas, y saber el retorno de las diferentes actividades culturales, deportivas o de promoción, así como, también, su impacto y sus posibles elementos de mejora”.

En este sentido, Pablo Vicente ha señalado que "presentar las cuentas públicas como se ha hecho hasta ahora ya no es suficiente", reafirmando la necesidad de una política de buena gobernanza, y para ello ha destacado la importancia de conocer los resultados, el impacto y retorno de las actividades, además de la calidad, eficacia, eficiencia de las acciones llevadas a cabo "El ayuntamiento invierte mucho dinero y se desconoce cuál es su resultado"

En palabras del edil liberal “el equipo de Gobierno debe valorar la implantación del plan integral en positivo, lejos de contemplarlo como una amenaza a sus intereses políticos y electorales. Esta, y no otra, es la mejor forma de recuperar la confianza de los ciudadanos".

Dos ruegos

Por otro lado, el concejal Vicente de Pedro formulará dos ruegos en el Pleno; uno de ellos, relacionado con la demanda que viene reclamando insistentemente la Policía Municipal de Valladolid para la equiparación del complemento de destino al del resto de los Policías locales de las provincias de Castilla y León, así como también al grupo C1 del Ayuntamiento de la ciudad. "La equiparación salarial es una demanda que no admite más demora", ha subrayado.

Y un segundo, para pedir al Ayuntamiento de Valladolid que deje de mirar hacia otro lado y se haga cargo de los gastos de traslado de los industriales del Mercado de Rondilla "es vergonzoso que a estas alturas no hayan recibido ninguna ayuda. Con solo palabras, la gente no come", ha criticado.

