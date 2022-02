(36-29) El Atlético Valladolid hinca la rodilla ante el Huesca y se mantiene en descenso

Pese a dominar durante los primeros 15 minutos de partido, el Atlético Valladolid no fue capaz de ir más allá en pista del Bada Huesca, que obtuvo dos valiosos puntos más el importante golaveraje, 36-29. Jorge Serrano con doce tantos fue el ariete de los pucelanos, pero su equipo no pudo ante el empuje local y deja pendiente inaugurar su casillero de puntos en esta segunda vuelta manteniéndose en puesto de descenso.

El encuentro comenzó con el Recoletas doblando a su rival, 3-6 min.6, basado en el acierto del lateral Miguel Martínez y las paradas de César Pérez. Sin embargo, la exclusión de Guillermo Fischer pasó factura a los pucelanos y el lateral del Huesca, Asier Nieto, puso al contraataque el empate a 9 min.14. Poco después, el extremo Gerard Carmona dio la delantera a los aragoneses, 11-10.

Serrano, asumió el liderazgo ofensivo pucelano y con siete tantos en este periodo trató de sostener a los visitantes, pero el Bada Huesca se agarraba a sus posibilidades y con la anotación muy repartida entre sus jugadores, tomaba tres tantos de renta, 18-15, tras gol de Alejandro Marcelo a dos minutos para la conclusión de la primera parte, diferencia que mantuvo hasta el final de los primeros 30 minutos, 19-16.

En el segundo tiempo el Recoletas comenzó en inferioridad al arrastrar la exclusión de Patrianova, pero a pesar de ello intentó reducir diferencias sin conseguirlo. El cuadro oscense castigaba a los vallisoletanos desde el extremo con el brasileño Hackbarth destacado. El resultado fue que el técnico David Pisonero hubo de pedir tiempo muerto con 26-22 min.43, ya que su equipo no lograba reducir lo suficiente el ritmo anotador local.

Recoletas esperaba su oportunidad ya que Huesca podría sufrir el desgaste físico en la parte final del choque, toda vez que este era su tercer encuentro en seis días. Pero lo cierto es que no fue así y aunque Jorge Serrano seguía anotando con regularidad, la diferencia apenas se reducía, 30-27 min.53, gracias a la buena labor de Arguillas en la portería oscense.

La exclusión un minuto después de Asier Nieto no mermó las prestaciones del anfitrión, que finalmente no solo no se dejó sorprender, sino que se apuntó el importante golaverage tras superar la derrota por tres de la primera vuelta en Huerta del Rey y vencer 36-29.

Ficha técnica

Huesca (36): Cesar Almeida (portero, 2 paradas), Iván Montoya (3), Adrià Pérez (2), Pere Arnau (3), Miguel Lamelas (2), Asier Nieto (3), Rudolph Hackbarth (8 5p) - 7 inicial – Gerard Carmona (5 3p), Alejandro Marcelo (2), Benites Quost (3), Ian Moya (1), Daniel Arguillas (portero, 8 paradas), Joao Pinto (2), Miguel Malo (2) y Janez Gucek (-).

Atlético Valladolid (29): César Pérez (portero, 6 paradas), Borja Méndez (3), Guillermo Fischer (-), Miguel Martínez (5), Dani Pérez (4), Arthur Patrianova (2), Jorge Serrano (12 6p) - 7 inicial - Manu García (-), Pablo Herrero (1), Dani Ramos (1), Miguel Camino (-), Yeray Lamariano (portero, 6 paradas), Álvaro Martínez (1), Robert Rosell (-), Tarcisio Freitas (-), Alejandro Pisonero (-).

Árbitros: Alberto García Rodríguez y José Manuel Iniesta Castillo. Excluyeron por 2 minutos a Janez Gucek, Miguel Malo, Asier Nieto del Bada Huesca y a Guillermo Fischer, Miguel Martínez, Arthur Patrianova, Álvaro Martínez del Atlético Valladolid.

