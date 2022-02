Las plantas y sus circunstancias, vistas a través del objetivo, se disfrutan en Valladolid

El director del Museo Patio Herreriano, Javier Hontoria, ha presentado la exposición dedicada a Carlos Cánovas que se podrá ver en la Salas 1 y 2 y que lleva por título “Plantas y circunstancias”. La muestra, que se inaugurará mañana, sábado 19 de febrero, reúne cinco series de trabajos del fotógrafo Carlos Cánovas (1951), uno de los referentes en la fotografía española de corte documental. La selección de estas series viene dada por un interés en el mundo vegetal que ha acompañado al artista desde hace ya muchos años, desde que centrara su objetivo en las relaciones que las plantas y otros elementos naturales tejían con el constructor cultural que les rodea y con la mirada que ante ellas se detiene.

Cánovas, heredero, como muchos otros artistas de su generación, del documentalismo estadounidense, ha trabajado en profundidad en torno a la dialéctica centro/periferia, algo que pudo verse con precisión en sus series en torno a Bilbao y sus fuertes transformaciones. Con los años, sin embargo, su objetivo ha virado hacia una imagen más doméstica en la que lo natural y lo humano, o, al menos, lo intervenido por el hombre, forjan un notable equilibrio. “Carlos Cánovas. Plantas y circunstancias”, ocupará las salas 1 y 2, que dedicamos habitualmente a la fotografía realizada en España y que, en fechas recientes, viene tratando, de uno u otro modo, la cuestión del territorio, un espacio iconográfico que Carlos Cánovas ha transitado, durante décadas, con tanta intensidad y como clarividencia.

En palabras del artista, Carlos Cánovas, se trata de un conjunto de imágenes en torno al control que el hombre ejerce sobre la naturaleza. Como se hace evidente en las imágenes, no se contemplan grandes intervenciones, obras o agresiones espectaculares a la misma. Al contrario, se busca el gesto apenas perceptible, familiar, intrascendente, en el que no reparamos. En apariencia poco expresivo por poco significante, banal por repetido.

La imposición del hombre sobre la naturaleza tiene siempre un pretendido sustrato “cultural”. Tal vez por eso, en un gran número de ocasiones, se manifiesta a través de formas geométricas que buscan someterla, que intentan delimitarla, civilizarla. Una vez más, cultura vs. Naturaleza, es decir, límite vs. Expansión, término vs. Crecimiento, orden (humano) vs. Entropía.

Biografía:

Nació en Hellín (Albacete). Reside desde el mismo año de su nacimiento (1951), en Pamplona. Es autor de varios libros que recogen su obra personal, entre los que destacan “deriva de la ría: paisaje sin retorno” (Fundación BBK, Bilbao, 1994), “Paisajes fugaces” (IVAM, Valencia, 1997), “Paisaje Anónimo” y “Séptimo cielo” (Ayuntamiento de Pamplona, 2002 y 2011), “Séptimo cielo, fotografías de un paisaje cercano” (Universidad de Navarra, proyecto Tender Puentes, 2012) y “en el tiempo” (Museo de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2017).

Ha publicado también diversos títulos en relación con la historia de la fotografía, como “apuntes para una historia de la fotografía en Navarra” (Institución príncipe de Viana, Pamplona, 1989), “Miguel Goicoechea, un pictorialista marginal” (Ikeder, Bilbao, 1994) y “Navarra: Fotografía” (Gobierno de Navarra, Departamento de Publicaciones, Pamplona, 2013). Fue miembro del consejo navarro de cultura (1983-1986) y asesor de la colección de arte contemporáneo del MAC (A Coruña) entre 2007 y 2017. En 2020 le ha sido concedido el premio Príncipe de Viana de la cultura.

Desde 2000 hasta 2015 ha sido profesor de fotografía contratado por la Universidad Pública de Navarra. Ha impartido diversos cursos sobre teoría, técnica e historia de la fotografía y publicado imágenes, artículos, comentarios y textos en libros, revistas especializadas y diferentes medios de comunicación.

Ha realizado numerosas exposiciones, individuales y colectivas, en España y otros países. Hay obra suya, entre otros lugares, en la Biblioteca Nacional (París), Museo de Navarra (Pamplona), Fundación Caixa de Pensions, Espai F (Granollers), Centro de arte Reina Sofía (Madrid), IFEMA- Arte contemporáneo (Madrid), Telefónica de España, S.A. (Madrid), IVAM- Instituto Valenciano de Arte Moderno (Valencia), Museo de Bellas Artes (Bilbao), Photomuseum (Zarautz), Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa (Bilbao), Universidad de Salamanca, Museo de la universidad de Alicante, Colección de Arte contemporáneo del ayuntamiento de Pamplona, Colección comunidad de Madrid, Fundación IPEC (Valencia), Instituto Cervantes (Roma), Centro de Fotografía Isla de Tenerife ( Santa Cruz de Tenerife), Palacio de la Aljafería (Zaragoza), Fundación María Forcada (Tudela, Navarra), Museo de Arte contemporáneo (A Coruña) y en diversas colecciones privadas.

