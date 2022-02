Detenido un hombre de 71 años por apuñalar a su compañero de piso

La Policía Nacional detuvo, en la tarde del 13 de enero, a un varón de 71 años y que carece de antecedentes, por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Agentes en servicio de seguridad ciudadana fueron avisados por la Sala CIMACC 091, a requerimiento del Servicio de Emergencias del 112, a un domicilio del barrio de Vadillos donde al parecer una persona podría haber sido apuñalada.

A la llegada de los agentes, se encontraron con uno de los inquilinos del piso, ya que se trata de una vivienda de alquiler de habitaciones, quien manifestó que uno de sus compañeros estaba herido posiblemente por arma blanca y se encontraba sangrando en la cocina.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde del pasado domingo cuando, sin que mediara una discusión, se produjo la agresión al parecer provocada por una mala relación entre ambos inquilinos. Según declaraciones del compañero de piso de ambos, tuvo conocimiento de otro episodio de amenazas.

Si bien él no estaba presente, ambos involucrados le contaron que el agresor había amenazado a su víctima con un cuchillo en otra ocasión. Con las características físicas del presunto autor, agentes que se encontraban desarrollando sus funciones de seguridad ciudadana localizaron, sentado en un banco de la calle de La India, a un varón que se correspondía con los datos aportados del agresor.

Sin arrepentimiento

El individuo presentaba manchas de sangre en la ropa y en la mascarilla y reconoció haber agredido con un cuchillo de cocina, asentándole dos puñaladas, a uno de sus compañeros de piso con el que mantenía una mala relación de convivencia. El detenido no mostró en ningún momento arrepentimiento por lo ocurrido llegando a manifestar “yo lo he hecho muy mal, le tenía que haber matado” e insistiendo “esta vez no, pero la próxima lo conseguiré”.

La víctima precisó una urgente intervención quirúrgica encontrándose en este momento con pronóstico grave pendiente de evolución clínica. El arrestado ha pasado a disposición de la autoridad judicial. La detención e investigación fueron practicadas por agentes de la Comisaría Provincial.

