Óscar Puente apuesta por la abstención del PSOE para "evitar males mayores" y Ferraz se desliga

“Sí, sería partidario. Creo que al PP hay que ofrecerle la oportunidad de que gobierne sin Vox. No podemos decir que Vox es un peligro para la democracia y la convivencia y al mismo tiempo no ofrecer una alternativa. Nos tenemos que distinguir del PP. Hace dos años y medio nos tenían que haber dejado gobernar. Tenemos que hacer lo contrario a ellos”, ha asegurado Óscar Puente, alcalde de Valladolid, cuando le han preguntado por si está a favor de una abstención de su partido para que el PP gobierne sin Vox.

Puente, en la celebración de un acto en el estadio José Zorrilla, ha añadido que “creo que podemos ofrecerle una alternativa al PP y si al final el PP decide gobernar con Vox que no sea porque no se le han ofrecido otras opciones, que sea porque quiere y no porque no ha tenido otras oportunidades”, ha asegurado el alcalde de Valladolid.

Puente ha asegurado que se trata de “una reflexión en voz alta pero que no va más allá” porque “es una decisión en la que no puede hablar en nombre del partido” pero “según su visión, sería partidario de permitir un gobierno del PP sin Vox”, ha añadido.

Sobre Luis Tudanca

El alcalde de Valladolid, sobre Luis Tudanca, el bajón del partido de los 35 escaños a los 28 en las elecciones de ayer y la posible renuncia del secretario regional de los socialistas en Castilla y León ha añadido que “espera que sus palabras fueran fruto de su estado de ánimo que era bajo”.

“Creo que Luis tiene mucho que aportar y el PSOE le ha elegido hace poco como secretario regional autonómico. No veo razones para que no continúe. El resultado no ha sido bueno porque hemos perdido siete procuradores, de 35 a 28, pero hemos estado cerca del PP a un punto y tres décimas”, ha afirmado.

Sobre extrapolar los resultados a las municipales

“Siempre existe la opción pero yo creo que no. Hay quien creyó que esto era Madrid y se creyó que se podían extrapolar los datos de Ayuso aquí pero se han equivocado”, ha añadido Óscar Puente.

El alcalde de Valladolid ha añadido que “en la ciudad de Valladolid la derecha, PP, Vox y Ciudadanos han sumado el 55% de los votos”. “Hace dos años y medio, el mismo día que se metían las papeletas en la misma urna para el Ayuntamiento, tuvieron un 52%. No han subido más de 3 puntos, y ese día el PSOE ganó las municipales y la coalición con VTLP, consiguió una mayoría de izquierdas en votos y escaños, el mismo día que la derecha sumaba un 52% en las autonómicas. Son distintos. La extrapolación no conduce a ningún sitio”, ha asegurado Puente.

El alcalde de Valladolid ha apostado por, en este año y poco más de dos meses que quedan para las elecciones municipales “trabajar para renovar la confianza de los vallisoletanos” y seguir gobernando en la ciudad del Pisuerga.

