El Ayuntamiento actúa sobre cinco plazas de Valladolid con la intención de "humanizarlas"

La Concejalía de Movilidad y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Valladolid, a través del Servicio de Espacio Público e Infraestructuras ha finalizado la mejora las zonas estanciales de 5 plazas de la ciudad, en los barrios de Las Delicias, Rondilla, Vadillos, Belén y el centro. En concreto, se ha actuado en cinco zonas: Plaza de Lola Herrera, Plaza de Alberto Fernández, Plaza de la Danza, Plaza de las Nieves y frente al Mercado del Campillo.

El conjunto de las actuaciones han contado con un presupuesto de 263.755 euros y forman parte de actuaciones votadas por los propios vecinos y vecinas a través de los Presupuestos Participativos. A través de estas intervenciones se han generado espacios más agradables para las personas, nuevas marquesinas con zonas de sombra, zonas verdes y espacios estanciales. En todas ellas la ubicación de los nuevos elementos instalados ha considerado la configuración particular de cada plaza, teniendo como objetivo común mejorar las condiciones de uso y disfrute de estos espacios por parte de la ciudadanía.

Plaza de la Danza

En el caso de la Plaza de la Danza, se han ejecutado dos pérgolas o marquesinas livianas con estructura de acero galvanizado y cubiertas con un emparrillado de listones de madera de pino con tratamiento autoclave. Bajo cada una de ellas se han instalado dos bancos y cuatro sillas que generan una zona estancial que recibirá sombra durante un cierto tiempo del día. Su ubicación próxima a los bancos corridos de las zonas ajardinadas de la zona oeste de la plaza, responde a la idea de crear junto con ellos una zona estancial y respetar la zona central, más de paso, para eventuales actuaciones en el templete existente, y para juegos infantiles de pelota, patinaje, etc…

Plaza Alberto Fernández

Respecto a la Plaza Alberto Fernández, se ha aprovechado una zona sobre la que no existe aparcamiento para colocar tres pérgolas con estructura de acero galvanizado y cubiertas con un emparrillado de listones de madera de pino con tratamiento autoclave, delante de una línea de farolas y de seis alcorques donde, o no existía plantación o habían crecido unas coníferas que no proporcionaban buena sombra.

Bajo las marquesinas se han colocado agrupaciones de bancos y sillas con reposabrazos y altura adecuada para dotar a la plaza de una zona estancial, al igual que en la Plaza de la Danza, con sombra en ciertas horas del día que se verá muy reforzada cuando los árboles hayan alcanzado su porte definitivo al situarse éstos al sur de los bancos.

Plaza del Mercado del Campillo

Se han llevado a cabo actuaciones de mejora o reforma de urbanización de la plazuela sin nombre entre las calles Vega, Panaderos y la fachada del Mercado del Campillo, con el fin de que puedan realizarse en ella actividades populares al ser un espacio anejo al Centro Cívico.Por otra parte, se han instalado nuevos bancos y agrupaciones de bancos, que hacen más agradable y cómoda la zona estancial.

Plaza Lola Herrera

Para esta plaza en el corazón del barrio de Las Delicias, se ha optado por la instalación de tres marquesinas en la plaza, de superficie total aproximada de 140 metros cuadrados que dotarán de sombras junto a la zona de juegos infantiles, y en otros espacios de la plaza, resueltas con cubiertas textiles.

Además, se ha completado la intervención dotando a la plaza de más bancos, un aparca bicis, y mesas de juegos, completando de esta forma el mobiliario de la plaza, haciéndola más atractiva para su uso por parte de los vecinos.

Plaza de las Nieves

La actuación ha consistido en la instalación de dos marquesinas con cubierta textil, un total de 110 metros cuadrados, con mesas de recreo bajo ellas, acondicionando espacios de estancia en la plaza, teniendo por objetivo mejorar las condiciones de uso y disfrute de estos espacios.

Sigue los temas que te interesan