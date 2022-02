La UEMC abre el plazo de preinscripción en sus grados y dobles grados presenciales

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid abre hoy el plazo de preinscripción para el próximo curso 2022/2023, para que aquellos estudiantes que quieran estudiar en la UEMC puedan reservar su plaza para garantizar su formación en la Universidad.

La preinscripción se puede realizar por internet desde la propia web de la Universidad o de manera presencial en las instalaciones de la UEMC con cita previa. El plazo de preinscripción permanecerá abierto hasta que se completen las plazas de cada uno de los grados.

Una vez el estudiante esté preinscrito, podrá centrarse en afrontar el Bachillerato y la EBAU con la tranquilidad de saber que tiene su plaza reservada en el periodo ordinario en el grado que quiere estudiar. También pueden preinscribirse los interesados que procedan de un Ciclo Formativo de Grado Superior o tengan el acceso a la Universidad.

La oferta educativa de la UEMC es muy amplia con 13 Grados Oficiales, 5 Dobles Grados, 5 Dobles Grados Internacionales, 15 Másteres Oficiales y un programa de Doctorado que permiten formar profesionales capacitados en una realidad laboral más cambiante que nunca.

Amplia oferta

De esta manera, la Facultad de Ciencias de la Salud oferta los grados en Psicología, Nutrición Humana y Dietética, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y Odontología; la Facultad de Ciencias Sociales los de Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Criminología; y la Escuela Politécnica Superior los de Ingeniería de Organización Industrial e Ingeniería Informática.

Además, la UEMC presenta una amplia oferta de Dobles Grados, una formación completa y multidisciplinar que permite a los estudiantes obtener dos titulaciones oficiales en un periodo de tiempo concreto. La complementariedad de las competencias profesionales que se obtienen a partir de una doble titulación aporta una polivalencia profesional muy reconocida en el mercado laboral. Estos dobles grados son Ingeniería de Organización Industrial + ADE, ADE + Publicidad y RRPP, Periodismo + Comunicación Audiovisual, CC. de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia, CC. de la Actividad Física y del Deporte + Nutrición.

Otra de las opciones que ofrece la UEMC son sus Dobles Grados Internacionales, que permiten a los estudiantes disfrutar de una estancia en una universidad extranjera y obtener en un tiempo reducido dos titulaciones: el grado de la UEMC y la titulación oficial de la universidad de destino. Actualmente la Universidad Europea Miguel de Cervantes ofrece cinco Dobles Grados Internacionales, en los cuales los estudiantes pueden cursar uno o dos años en países como Irlanda, Canadá o Estados Unidos.

En la actualidad se ofertan dobles titulaciones internacionales en colaboración con prestigiosas instituciones, como son el Doble Grado en ADE y BA Degree in Business con la Dublin Business School de Irlanda; el Doble Grado en Ingeniería Informática y BA Computing Science con la Thompson Rivers University de Canadá; y los Dobles Grados de las titulaciones en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual con el Bachelor of Arts in Communication de la California State University de Estados Unidos.

Con más de 500 estudiantes presenciales de nuevo ingreso en el presente curso, la UEMC cuenta con un Plan de Medidas frente a la Covid-19 y un Plan Académico de Contingencia que permite asegurar la máxima presencialidad en la formación, y poder garantizar, de esta manera, la seguridad de los alumnos que desarrollan sus clases en grupos reducidos y con el apoyo de aulas espejo.

Visitas personalizadas al campus

Por otra parte, y como ya viene realizando la Universidad Europea Miguel de Cervantes, aquellos futuros alumnos y sus familiares que lo deseen pueden acercarse a conocer de cerca el campus UEMC, así como las diferentes titulaciones que oferta la Universidad.

Para garantizar las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias, la UEMC cuenta con un sistema de cita previa a través del cual el futuro alumno puede elegir el día y la hora en la que quiere acercarse a conocer la Universidad. Las familias serán atendidas por asesores del Departamento de Admisiones, quienes explicarán a los interesados todos los procesos de admisión y metodología de la Universidad.

Aquellas familias que no puedan asistir de manera presencial a conocer el Campus UEMC podrán solicitar una visita virtual, en la que se les atenderá a través de videoconferencia y se les guiará de manera telemática por las instalaciones del campus.

Además, también se ofrece la posibilidad de poder intercambiar impresiones con profesores y alumnos de las diferentes titulaciones.

