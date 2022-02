Ricardo Maldonado: un novillero en el olvido

Ricardo Maldonado es un novillero vallisoletano que, tras una breve andadura por tierras mexicanas en 2019, vuelve decidido a retomar su carrera y está en disposición de tomar la alternativa.

Con el novillero vallisoletano, acordamos la entrevista en el pinar donde los coletudos pucelanos suelen entrenar habitualmente. Allí nos confesó Ricardo sus ansias de seguir toreando, a pesar de las dificultades de la pandemia y las escasas posibilidades que ofrecen las empresas.

Su paso por la escuela salmantina

Maldonado nos recordó su paso por la escuela taurina charra desde muy joven: “Mi paso por la escuela es uno de los recuerdos entrañables que tengo. Allí me enseñaron lo que sé, con el maestro José Ignacio Sánchez a la cabeza. Estaré siempre agradecido al maestro y profesores”.

La experiencia mexicana

Luego recordaría la experiencia vivida por tierras mexicanas en 2019, año en que se vistió de luces por última vez: “Pues sí, la verdad es que fue una experiencia bonita gracias al maestro El Zapata, que me ofreció su casa y consiguió que actuase en Zacatecas, una plaza de primera de México”.

Su última actuación en Valladolid fue en 2015

Tras triunfar en Valladolid en la feria septembrina de 2015, Maldonado no ha vuelto a torear en su tierra. ¡El novillero no se lo explica!: “La verdad es que me entristece mucho que, tras haber obtenido un triunfo fuerte en mi plaza, en Valladolid, no se me hayan dado más oportunidades. Me llevé el premio del Ayuntamiento junto al maestro Morante y el picador Pedro Iturralde y no se volvieron a acordar de mí para nada. Estoy bastante disgustado por ello”.

La vuelta al ruedo en Las Ventas en 2016

Un año más tarde tendría la ocasión de hacer el paseíllo en Las Ventas, donde dio una vuelta al ruedo: “Fue una tarde importante por lo que supone de responsabilidad pisar el ruedo venteño. Salí muy contento de aquella tarde con aquel novillo de Guadajira por la repercusión que tuvo a nivel de prensa y afición”.

2017: ganador del Piñón de España en Pedrajas

El triunfo en Pedrajas de San Esteban en 2017 fue una inyección de moral para el diestro pucelano porque fue el triunfador del Piñón de España cortando tres orejas a un encierro de Dolores Aguirre. Antes, se paseó por plazas de Castilla y León como Avila, Zamora, Laguna de Duero, Tordesillas, etc, en todas ellas dejó su sello de calidad, pero después volvió al ostracismo. “Son tardes en la que uno da todo y triunfa -nos diría Ricardo- y luego al año siguiente no te vuelven a llamar. Uno no se lo explica”.

Pagar por torear no va con Maldonado

En lo de pagar por torear (haberlos haylos) Maldonado fue categórico: “Pagar por torear siempre ha existido. Y esto es una pena que los que soñamos con ser toreros tengamos que quedarnos en casa por dignidad y por respeto a la profesión y a uno mismo, mientras que otros compañeros, a golpe de talón, apartan a otros que no disponen de medios económicos. Esto está así montado y la verdad es que me entristece mucho”

Tomar la alternativa por méritos propios

Ricardo nos aventuraba su futuro inmediato, que pasa por tomar la alternativa. Mientras, labora en la factoría de Fasa (Renault) de carretillero porque hay que atender los deberes familiares; su esposa e hija lo necesitan. Dignidad humana y torera se llama eso. Ricardo apuntaba lo siguiente: “Mi futuro taurino más inmediato pasa por tomar la alternativa en Valladolid, en mi plaza, de una vez por todas. Llevo mucho tiempo luchando y pidiendo mi oportunidad. Desde niño siempre he visto que a todos los toreros de Valladolid les han dado su oportunidad para tomar la alternativa. Y yo, por méritos propios, pienso que debo tener mi oportunidad también. A ver si la empresa de Valladolid se acuerda de mí y puedo tener la oportunidad este año”.

