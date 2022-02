La admirable entereza del padre de Esther López y su carta de agradecimiento: "Deseamos ahora llorar en privado su muerte"

Miguel López, padre de la joven Esther López, hallada muerta este sábado en una parcela de Traspinedo tras 24 angustiosos días de búsqueda, ha querido agradecer con una carta la ayuda recibida en la búsqueda de su hija. El hombre, roto de dolor, ha querido poner por escrito el agradecimiento a fuerzas de seguridad, vecinos y medios de comunicación, a quienes siempre que le han demandado información ha atendido con suma amabilidad a pesar de los duros momentos atravesados por la familia. A continuación, reproducimos íntegramente la misiva:

"Me quiero dirigir con estas breves palabras a todos los que han estado pendientes de la desaparición de nuestra hija Esther.

Tanto yo como mi mujer, mi hija Inés y toda nuestra familia, queremos mostrar el más profundo agradecimiento al pueblo de Traspinedo, el que tanto nos ha apoyado y con quienes hemos vivido la preocupación de la ausencia de nuestra Esther desde el primer momento.

Queremos agradecer a todos aquellos que de manera desinteresada han salido a los campos de la localidad para tratar de encontrar algún indicio que nos condujera a esclarecer qué había sucedido con Esther.

En este momento, sentimos un especial agradecimiento a todos los miembros de la Guardia Civil que han trabajado de manera incansable y sin importarles los horarios para tratar de devolvernos a Esther. Sabemos que han hecho todo lo posible por traernos a nuestra hija de vuelta y que, a partir de ahora, harán todo lo posible para desentrañar las circunstancias de su muerte y encontrar, si los hubiera, a quienes tengan alguna responsabilidad en lo que a Esther le haya sucedido.

También deseo agradecer a todas las autoridades locales, autonómicas y nacionales el apoyo que nos han prestado y los afectuosos mensajes que hemos recibido tras el triste desenlace de la dolorosa desaparición de nuestra hija.

Ahora es momento de recogimiento. Deseamos llorar a solas la muerte de nuestra hija que nos deja desolados e inmersos en un dolor indescriptible. Los que tanto la quisimos en vida, su familia y sus amigos, deseamos ahora llorar en privado su muerte. Por eso, también quiero dirigirme a los medios de comunicación, a los que tanto hemos de agradecer por haber estado pendientes de cualquier novedad durante la búsqueda de Esther.

Desde el principio he tratado de atenderles a todos porque compartíamos un mismo fin: encontrar a Esther. Lamentablemente, ya lo hemos logrado, pero ha sido de las más dolorosas de las maneras. Ahora, os ruego que comprendáis que ya no concederé más entrevistas ni haré más declaraciones durante los próximos días. Es tiempo de que los investigadores y la Justicia hagan su trabajo, y de que yo me reúna con mi familia para despedirnos de Esther en la intimidad.

Gracias a todos por vuestra comprensión y gracias a todos por ayudarnos a encontrar a mi hija Esther".

Miguel López

